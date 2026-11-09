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    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    9 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пройдут исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В ближайшие дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоятся консультации между Россией и Украиной при посредничестве США без привлечения европейских государств, передает ТАСС.

    «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля добавил, что американская и украинская стороны имеют собственные каналы общения для координации с европейскими партнерами. При этом он вновь акцентировал внимание на строго трехстороннем характере запланированной встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно огласить состав российской делегации на этих консультациях.

    Во вторник представитель Кремля исключил участие представителей европейских стран в урегулировании конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции

    Самый титулованный дзюдоист Ринер объявил о выдвижении в президенты Франции

    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самый титулованный в истории дзюдоист Тедди Ринер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

    «Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию», – заявил Ринер в интервью газете Le Parisien.

    Главной целью он назвал «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий». Кампания Ринера пройдет под лозунгом «Франция, которую мы хотим».

    Тедди Ринер является самым титулованным дзюдоистом в мире по количеству олимпийских золотых медалей и побед на чемпионатах мира. У него пять золотых медалей Олимпийских игр и 11 индивидуальных титулов чемпиона мира. Он выступает в весовой категории свыше 100 кг.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост второй срок подряд. Одним из фаворитов на предстоящих выборах является лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу упоминания Украины отсутствовали в предвыборной программе партии «Непокоренная Франция».

    В пятницу кандидат в президенты Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян указал на вред помощи Киеву для ЕС.

    В сентябре Марин Ле Пен назвали фаворитом на выход во второй тур президентских выборов 2027 года.

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    9 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия

    Сенатор Джабаров: ЕС и Франция винят Россию в собственных провалах

    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первопричина французских беспорядков – провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике. Стремление ЕС обвинить Москву в контексте протестов является бесплодной попыткой Парижа и Брюсселя переложить вину с больной головы на здоровую, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Попытки ЕС и Парижа обвинить Москву в какой бы то ни было причастности к беспорядкам во Франции больше напоминают стремление европейских властей свалить на других ответственность за собственные внутре- и внешнеполитические провалы», – пояснил сенатор Владимир Джабаров.

    Парламентарий напомнил, что первопричиной недовольства французов являются провальные решения Елисейского дворца и лично президента Франции Эммануэля Макрона в рамках миграционной повестки, а также в социальной политике.

    «Пусть лучше Брюссель и Париж обратят внимание на бревна в своих глазах, чем ищут сучки у других. Судя по всему, у Франции и Евросоюза нет действенного решения проблем, которые сами себе создали. Поэтому они традиционно называют виноватой российскую сторону», – продолжил собеседник.

    Впрочем, допустил сенатор, далеко не все население стран Евросоюза поверит в подобную антироссийскую риторику Парижа и Брюсселя. «Часть европейского общества довольно неплохо разбирается в политике. Эти люди видят реальную картину происходящего в их макрорегионе и трезво оценивают управленческие решения собственных властей», – резюмировал Джабаров.

    Ранее эксперты по дезинформации дипломатической службы ЕС составили доклад по беспорядкам во Франции. В тексте указано, что якобы «тайная российская сеть» «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с фейками об изнасилованиях мигрантами и готовящихся терактах. В документе указано, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно, передает Reuters.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, якобы связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от якобы пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    На прошлой неделе французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. В целом правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. Стоит также отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявляла о планах в случае победы на выборах 2027 года ликвидировать или кардинально сократить Европейскую внешнеполитическую службу.

    Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств. «Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа. Он назвал европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

    Санду: Кишинев намерен завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика планирует завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году.

    По ее словам, Кишинев рассчитывает окончить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз к 2028 году, передает РИА «Новости». «Наша цель – быть готовыми завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году. Для этого 2027 год должен стать годом конкретных результатов, особенно в части реализации реформ», – сказала глава государства на ежегодной конференции по расширению ЕС.

    Санду подчеркнула, что текущие преобразования в республике должны сохранить свою устойчивость и после присоединения страны к объединению.

    На прошедшем в октябре 2024 года референдуме молдавскому правительству удалось обеспечить лишь минимальный перевес в пользу евроинтеграции. Инициативу поддержали 50,46% граждан преимущественно за счет голосов проживающих за рубежом соотечественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией ради присоединения к Евросоюзу.

    В прошлом месяце Кишинев подготовил план по окончанию подготовки к вступлению в объединение к 2028 году.

    Летом правящая в республике партия «Действие и солидарность» убрала из стратегии развития пункт о присоединении к Евросоюзу.

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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    9 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    @ OLE BERG-RUSTEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным обострил разногласия среди европейских стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Европейские государства разошлись во мнениях относительно того, кто должен представлять континент на будущих мирных переговорах, пишет Politico. Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине на текущей неделе, однако достижение консенсуса маловероятно.

    Решение позвонить в Москву было продиктовано опасениями Хельсинки и Осло, что США могут заключить сделку без учета интересов Европы. «Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в поддержке Украины, но единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона», – заявил Стёре. По его словам, попытки прекратить конфликт путем отказа от диалога являются иллюзией.

    Во время полуторачасовой беседы Стубб и Стёре передали Путину позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости деэскалации и обсуждения границ на уровне лидеров. Кроме того, стороны затронули вопрос безопасности в Балтийском море. Норвежский премьер охарактеризовал реакцию президента России как рациональную и профессиональную, отметив его готовность к переговорам в Абу-Даби, куда отправятся представители Дональда Трампа.

    Инициатива северных стран вызвала резкую критику со стороны других европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал не брать на себя роль посредника, а главы правительств Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон обвинили коллег в нарушении единства и умиротворении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал невозможным завершение украинского конфликта без переговоров европейских стран с Россией. В СМИ появилась информация о многомесячном тайном обсуждении лидерами Финляндии и Норвегии возможности телефонного разговора с Москвой. На прошлой неделе МИД России объяснил недовольство Евросоюза этим звонком противоречием западному курсу на затягивание боевых действий.

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    9 ноября 2026, 13:40 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о возврате значительной части замороженных активов
    Набиуллина сообщила о возврате значительной части замороженных активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что значительную часть заблокированных средств российских инвесторов удалось вернуть с помощью замещающих облигаций.

    Об этом руководитель регулятора сообщила во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. «Вопрос замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации и т. д. вернуть нашим инвесторам… будем продолжать эту работу», – сказала Набиуллина РИА «Новости».

    Активы Банка России заморозили в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основной объем средств оценивается регулятором примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды. Эти деньги хранятся в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

    В декабре прошлого года Центробанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear из-за незаконных действий организации. В мае суд постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 трлн рублей убытков, однако Euroclear отказался разблокировать средства из-за международных санкций. В ответ регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза, назвав действия объединения незаконной и скрытой формой легализации экспроприации суверенных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее международный депозитарий Euroclear отчитался о хранении 204 млрд евро подпавших под санкции российских активов.

    Также Банк России оспорил в европейском суде ограничения на взыскание средств с бельгийского депозитария.

    Кроме того, Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о выплате 18,2 трлн рублей в пользу российского регулятора.

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    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    9 ноября 2026, 04:40 • Новости дня
    МИД предложил Армении провести референдум до подачи заявки в Евросоюз

    В МИД России призвали Армению провести референдум до заявки в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Армении следует провести референдум о вступлении в Европейский союз до подачи официальной заявки в Брюссель.

    Инициатива команды премьер-министра Никола Пашиняна по поиску места для Армении в Европейском союзе привела к парадоксальной ситуации, когда реальные выгоды от участия в ЕАЭС используются для продвижения эфемерной идеи перехода в иной интеграционный блок, заявил дипломат.

    «Закономерным логическим исходом в сложившихся обстоятельствах был бы референдум, на котором народ Армении выразил бы свою волю, как это предусмотрено в Конституции страны, по вопросу ее дальнейшего интеграционного курса», – сказал Панкин ТАСС.

    Он считает, что логика требует сначала спросить мнение граждан, а затем обращаться в Брюссель, тогда как армянское руководство настаивает на обратном порядке действий. Панкин подчеркнул, что после подачи заявки мнение народа уже никого не будет интересовать.

    Замглавы МИД напомнил о недавнем докладе, подготовленном по поручению лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В документе описаны возможные последствия приостановки участия Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Этот сценарий рассматривается как крайняя мера для защиты экономической безопасности объединения.

    Панкин добавил, что реализация таких мер зависит от готовности Еревана развеять опасения других участников ЕАЭС, а также отметил отсутствие конструктивных сигналов со стороны армянского руководства по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поспешной реакцию премьер-министра Армении Пашиняна на доклад о последствиях приостановки участия Еревана в ЕАЭС.

    Совместный доклад стран ЕАЭС поставил под вопрос дальнейшее пребывание Армении в объединении из-за планов по вступлению в Евросоюз.

    В сентябре Пашинян сообщил об отказе Еревана проводить референдум о членстве в Евросоюзе.

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