Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
США предложили 20 млн долларов за информацию об иранской ядерной программе
Госдеп предложил 20 млн долларов за сведения об иранской ядерной программе
Власти США объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные, касающиеся ядерной программы Ирана.
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице программы Rewards for Justice («Награды за правосудие») Госдепартамента США в соцсети, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ведомство ищет информацию об ученых и сотрудниках в ядерной области, а также об относящихся к ней технологиях и связанных организациях.
Ранее Иран неоднократно подчеркивал, что не намерен обсуждать свою ядерную программу до прекращения конфликта с США, снятия морской блокады и выполнения ряда других условий. Кроме того, Тегеран исключал возможность вывоза урана в другие страны.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу высокопоставленный иранский чиновник сообщил о передаче Ираном США предложения по ядерной программе через Катар.
Во вторник Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном.
В марте Госдепартамент США предложил до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях Корпуса стражей исламской революции.