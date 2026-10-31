Два рыбака пропали без вести после удара беспилотника у острова Кешм

Fars: Беспилотник атаковал два катера у острова Кешм в Иране

Tекст: Мария Иванова

Два рыбацких катера жителей юга острова Кешм в Иране подверглись атаке беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По предварительным данным, в результате удара двое рыбаков пропали без вести, еще двое ранены. Инцидент произошел в 25 км к югу от острова. Раненых доставили на остров, поиски пропавших продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

В четверг Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-1 над Ормузским проливом.