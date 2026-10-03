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Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе
Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв
В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.
«Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.
Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.
В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.