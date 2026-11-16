КСИР: Иранские военные захватили американский беспилотник над Ормузским проливом

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает РИА «Новости». «Сегодня утром в ходе успешной операции был успешно захвачен и посажен на землю беспилотник MQM-170 … принадлежащий американским военным», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

Отмечается, что это уже четвертый беспилотник этого типа, захваченный КСИР. Согласно заявлению, американский БПЛА отслеживал расположение систем обороны и радиоэлектронной борьбы Ирана в районе Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм.

На прошлой неделе иранские военные перехватили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.

В начале месяца командование ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявило об уничтожении двух американских беспилотников типа MQM-170 к югу от острова Кешм.