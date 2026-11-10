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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 18:15 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    Хуситы заявили, что в ходе нескольких операций были атакованы международный аэропорт имени короля Халеда и насосные станции нефтепровода «Восток – Запад» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    «Наши вооруженные силы, применив баллистические ракеты и беспилотники, провели четыре операции. Удары достигли целей, вызвав пожары и разрушения», – сказано в заявлении движения.

    Также сообщается об атаках на объекты компании Saudi Aramco в Абкайке, финансовый центр в Эр-Рияде и места сосредоточения саудовских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты хуситов над Эр-Риядом.

    В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о более чем сотне авиаударов Саудовской Аравии по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о незначительных повреждениях административного здания компании Saudi Aramco в столице королевства в результате атаки.

    9 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала предприятия йеменского движения «Ансар Аллах», производившие баллистические ракеты, сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Уничтожен завод по сборке и производству компонентов баллистических ракет», – приводит его слова ТАСС. Также ликвидированы химический завод, где производили твердое топливо для этих ракет, и цех по сборке электронных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила две ракеты хуситов на пути к столице Саудовской Аравии.

    В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    9 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани, обсудив развитие двусторонних отношений и ситуацию в Персидском заливе.

    В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений. Обсуждение прошло в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита в Россию эмира Катара Тамима Аль Тани и его переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки. Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса в зоне Персидского залива на основе международного права и с учетом интересов всех стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД подтвердил готовность России содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе.

    В прошлом месяце эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    9 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Анонсирован первый за 14 лет визит короля Нидерландов на Ближний Восток

    NOS: Король Нидерландов впервые за 14 лет посетит Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима совершат первый за 14 лет визит на Ближний Восток, сообщила телерадиокомпания NOS.

    Монархи планируют посетить Катар с 9 по 11 декабря по приглашению эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOS. Их будут сопровождать главы МИД, Минобороны, министр внешней торговли и государственный секретарь по сельскому хозяйству Нидерландов.

    Цель визита – укрепление отношений между странами. Это будет первая поездка Виллема-Александра на Ближний Восток с момента его восшествия на престол. Последний государственный визит нидерландского монарха в регион состоялся в 2012 году, когда королева Беатрикс посетила ОАЭ и Оман.

    В сентябре Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток.

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    9 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о 103 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили, что за последние сутки боевая авиация Саудовской Аравии нанесла свыше сотни ударов по гражданским объектам.

    За минувшие сутки саудовские военные атаковали цели в шести йеменских провинциях, передает РИА «Новости». «За последние 24 часа саудовская боевая авиация нанесла 103 авиаудара по гражданским объектам в провинциях Мариб, Саада, Ходейда, Таиз, Лахдж и Эль-Джауф, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения», – говорится в заявлении движения хуситов.

    В атаках участвовали истребители F-15 и Eurofighter Typhoon. Уточняется, что самолеты вылетали с авиабаз Хамис-Мушайт и Эт-Таиф на территории Саудовской Аравии.

    Согласно заявлению мятежников, с начала нынешней эскалации конфликта Саудовская Аравия нанесла по территории Йемена в общей сложности 4563 авиационных и ракетных удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жертвами авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по жилым домам в йеменской провинции Сана стали более 25 мирных жителей.

    В пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек при атаке на рынок в провинции Таиз.

    В четверг йеменское движение хуситов потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

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    9 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya: США и Иран готовятся обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тегеран готовятся обсудить возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран, сообщает Al Arabiya.

    В настоящее время ведется «подготовка к обсуждению возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран», передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    При этом источники телеканала добавили, что это происходит «без уточнения масштаба их задач».

    «Вашингтон [в рамках будущей сделки] разрешил обогащение урана на территории Ирана на уровне 3,67%, Тегеран согласился», – приводит телеканал слова источников.

    При этом, как указали собеседники телеканала, США требуют понизить степень обогащения иранского урана, обогащенного до 60%. Для этих целей стороны также обсуждают привлечение третьей страны.

    Также Соединенные Штаты могут разморозить иранские активы на сумму от 6 млрд до 9 млрд долларов в случае достижения соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Ирана передали Соединенным Штатам предложение по ядерной программе через Катар.

    В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности инспекторов немедленно вернуться в Иран.

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    10 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Reuters: Арабская коалиция перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду.

    Коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по столице Саудовской Аравии, на фоне продолжающихся столкновений между королевством и движением «Ансар Аллах», пишет Reuters.

    Служба гражданской обороны королевства выпустила предупреждение для жителей Эр-Рияда, но позже сообщила об устранении угрозы.

    Коалиция также сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении южных регионов Саудовской Аравии. Для городов Абха и Хамис-Мушайт также выпускались предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет.

    В воскресенье арабская коалиция перехватила две летевшие на Эр-Рияд ракеты йеменских мятежников.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили запущенную хуситами по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

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    10 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Ирак назвал срок вывода турецких войск с базы Башика

    Представитель главкома ВС Ирака ан-Нуман: К 2027 году Турция покинет базу Башика

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие войска начнут покидать базу Башика на севере страны в ноябре, а передача объекта под контроль Багдада завершится к концу года, сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нуман.

    «Поэтапный процесс по передаче базы начнется в ноябре, к концу года будут выведены все турецкие войска. База перейдет под контроль ВС Ирака в конце года – начале следующего», – приводит слова ан-Нумана РИА «Новости» со ссылкой на Al-Iraqiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Турции приступили к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака.

    В прошлом месяце власти Турции приняли решение о передаче Ираку военной базы Башика, использовавшейся турецкими военными более десяти лет.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    10 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Страны Персидского залива решили создать военный командный пункт в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте, сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будайви.

    Участники объединения также договорились выделить соответствующие силы для нового командного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую медиасеть Sarmad.

    «На сегодняшнем заседании министры обороны одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования на территории Кувейта и выделение для него соответствующих сил», – заявил аль-Будайви.

    Соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Совета совместной обороны стран ССАГПЗ. Председателем заседания выступил министр обороны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми.

    Генсек организации добавил, что на повестке дня также находились важные решения, призванные углубить военное сотрудничество и интеграцию стран ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в Персидском заливе с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани.

    В прошлом месяце Катар заявил о готовности арабских стран Персидского залива к созданию новой региональной архитектуры безопасности.

    В прошлом году глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ.

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    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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