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Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по атакованному трубопроводу
Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад»
Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием нефтепровода «Восток – Запад», работа которого была приостановлена после ударов беспилотников.
Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе испытывала работу трубопровода «Восток – Запад» перед возобновлением экспорта, сообщает Bloomberg.
Прокачка нефти по нефтепроводу была приостановлена после нескольких ударов по нему 11 сентября. МИД королевства позже заявлял, что удары были нанесены запущенными из Ирака беспилотниками, отмечает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода.
В начале месяца удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.