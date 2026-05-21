Reuters: США угрожают аннулированием виз дипломатам Палестины при ООН

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму госдепартамента США, Вашингтон выдвинул ультиматум постоянному наблюдателю Палестины при ООН Рияду Мансуру. От дипломата требуют снять свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации, передает РИА «Новости».

«Администрация президента Дональда Трампа угрожает аннулировать визы членам палестинской делегации в ООН в случае, если представитель Палестины откажется снять свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи ООН», – отмечает агентство.

Во внутренней телеграмме Госдепартамента американским дипломатам в Иерусалиме поручено предупредить о возможных последствиях. Вашингтон полагает, что выдвижение Мансура разжигает напряженность и ставит под угрозу мирный план по Газе. В случае успеха палестинского кандидата последуют жесткие ответные шаги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Соединенные Штаты отказали в выдаче визы президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

Весной 2024 года американская сторона наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности о принятии этой страны в состав всемирной организации в качестве полноправного члена.

В ответ палестинский лидер объявил о пересмотре двусторонних отношений с Вашингтоном.