По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все – тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.0 комментариев
Индийцы по ошибке скупили акции не той компании после подарка Моди Мелони
Инвесторы в Индии скупили акции не той компании после подарка Моди Мелони
Трейдеры на Бомбейской фондовой бирже приобрели ценные бумаги инвестиционной фирмы, перепутав ее с производителем сладостей, которые Нарендра Моди вручил Джордже Мелони.
Пользователи индийских социальных сетей часто применяют хэштег #Melodi для описания неформального общения между Нарендрой Моди и Джорджей Мелони. В ходе визита в Рим глава правительства Индии решил обыграть этот мем*, подарив итальянскому премьеру упаковку конфет Melody от компании Parle Products, передает ТАСС.
Кондитерская фабрика Parle Products не представлена на фондовом рынке. Несмотря на это, участники торгов на Бомбейской бирже начали активно приобретать акции компании с созвучным названием – Parle Industries. Эта организация занимается недвижимостью и переработкой отходов. В результате недоразумения стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 5%.
Инцидент подчеркнул проблему недостаточной финансовой грамотности среди частных трейдеров. Ранее Совет по ценным бумагам и биржам Индии обращал внимание на то, что многие граждане принимают инвестиционные решения, основываясь исключительно на информации из социальных сетей. Подобные ситуации, вызванные дефицитом достоверных данных, случались и в прошлом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла из-за слов журналиста о Джордже Мелони. Сама премьер-министр Италии заверила граждан в готовности твердо отстаивать свой политический курс.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента