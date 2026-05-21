«Сила Сибири – 2» для Китая приобрела особое значение

Tекст: Ольга Самофалова

Техническая сторона вопроса утверждена: известно где пройдет газопровод «Сила Сибири - 2» и как его строить. Остается последнее - подписать коммерческий контракт. И на этом пункте возникают сложности. Однако эксперты уверены, что он будет подписан, если не на текущей встрече двух президентов России и КНР, то на одном из экономических форумов, например, питерском.

Уверенность экспертов исходит из того, что Китай прочувствовал на себе реальную угрозу дефицита энергоресурсов, которая раньше была только гипотетической. А главное достоинство российского газа - это надежность его поставки благодаря газопроводной системе.

Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, добавил он. По его словам, достигнутые договоренности являются достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

Вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести« высказался еще более оптимистично: окончательные договоренности по конкретным контрактам уже на финише. «Что касается политических решений, то договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», - сказал он.

«Я думаю, что интрига сохраняется. Все, что касается строительства газопровода, маршрута, было закреплено во время прошлого визита Владимира Путина в Китай в виде юридически обязывающего меморандума. Осталось подписать только коммерческий контракт. А здесь проблема исключительно в том, что стороны не могут договорить по цене на газ. И пока непонятно, произошло ли в этом вопросе движение друг к другу или нет», - говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

Однако шансы на подписание существенно выросли по одной простой причине. Вся ситуация с Ормузским проливом подталкивает Китай на это. «КНР открыто показали, что Соединенные Штаты использует энергетику, чтобы давить на Китай. Сначала Венесуэла начала проводить реформы, которые выгодны Соединенным Штатам, которые в ответ постепенно снимают санкции со страны. В итоге Китай лишился венесуэльской нефти по выгодным ценам. Теперь Китай лишился иранской нефти по льготным ценам из-за американцев, которые начали конфликт. То есть США лишают Китай наиболее выгодных поставщиком энергоресурсов», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

Такое же давление происходит и на поставки СПГ в Китай. Сначала санкции против российских СПГ-проектов. Теперь Китай лишился катарского СПГ из-за перекрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры в Катаре.

«Свою роль сыграл и прошлогодний торговый конфликт с США, который до сих пор не урегулирован и который привел к фактическому отказу Китая от закупок американского СПГ», - говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Риски есть и в случае Австралии, которая входит в тройку крупнейших в мире производителей СПГ. «Ранее Китай временно отказывался от закупок австралийского угля из-за разногласий вокруг причин пандемии COVID-19, а затем заместил австралийское сырье поставками и Монголии. Риски подобных дипломатических разногласий сохраняются, поэтому Китаю важно хеджировать вероятные недопоставки СПГ в ближайшие годы», - говорит Терешкин.

«Китай понимает, что США и дальше будут перекрывать поставки энергии, тормозя его развитие. Поэтому закупка углеводородов у России - это одна из немногих опций, которая может его спасти. Главное преимущество «Силы Сибири-2» - это надежность поставок. И этот фактор теперь приобретает особое значение для Китая »,

- говорит Юшков.

В целом геополитические факторы ведут к тому, что проект «Сила Сибири-2» все-таки будет реализован, согласен Терешкин.

«Чем больше развивается Китай, тем больше у него будет конфронтация с США. Поэтому Китаю имеет смысл поторопиться с коммерческим контрактом по российскому газопроводу, потому что он будет еще лет пять строиться, а потом потребуется еще несколько лет для выхода на проектную мощность в 50 млрд кубов. Получается, что выход на 50 млрд кубов в год - это перспектива середины 2030 годов. Все прекрасно понимают что давление со стороны США на Китай к этому времени значительно возрастет», - говорит Юшков.

Вопрос цены газа в контракте, который, скорее всего, будет подписан на 10 лет, крайне важен для обеих сторон. Потому что от этого зависит прибыльность проекта. Понятно, что Россия хочет больше, а Китай как покупатель хочет платить меньше. Юшков напоминает, что когда обсуждается еще другой маршрут газопровода - не через Монголию, Пекин хотел такие же низкие цены на газ, как на туркменский газ, который уже 16 лет идет по газопроводу «Центральная Азия - Китай». Потому что и туркменский, и российский трубопроводный газ приходил бы в одну часть Китая, конкурируя друг с другом. России пришлось поменять маршрут трубы, чтобы не соперничать с туркменским газом.

«Цены на туркменский газ низкие, потому что Китай изначально сам инвестировал в добычные проекты и в строительство этих газопроводов. Он теперь сам окупает свои же инвестиции в разработку месторождений и прокладку труб», - поясняет эксперт. Россия же сама и строит газопровод, и разрабатывает месторождения. Правда, в случае «Силы Сибири-2» ресурсная база уже имеется (в отличие от «Силы Сибири-1»), но это лишь значит, что инвестиции в нее были вложены ранее.

Второй нюанс, который, вероятно, обсуждается сторонами - это к чему привязать стоимость газа. «Какая индексация цены будет - нефтяная, как в «Силе Сибири-1». Там идет привязка к стоимости нефти и нефтепродуктов в портах Азии. Или это будет привязка к стоимости газа на бирже. Но практика первой «Силы Сибири» показывает, что нефтяная индексация для Китая удобна. Во-первых, она более стабильна, во-вторых, более выгодна. Если бы была индексация к биржевым газовым ценам, то ситуация была бы хуже для Китая», - объясняет Игорь Юшков.

Для России это соглашение не менее важно, потому что это дополнительный доход от экспорта 50 млрд кубометров газа. Европа готовится в 2027 году полностью отказаться от российского газа, то есть надеяться на этого покупателя не приходится. Поэтому расширение сотрудничества с другим покупателем - важная цель.

Правда, компенсировать полностью потери на европейском рынке «Сила Сибири-2», конечно, не сможет.

«Мы в 2021 году поставили на европейский рынок в районе 150 млрд кубов трубопроводного газа. Это три таких «Силы Сибири-2» по объемам. Это, конечно, не взаимно исключающие направления экспорта»,

- говорит Юшков.

С точки зрения объемов У России высвобождается 100-150 млрд кубов газа с европейского направления, плюс на западносибирских месторождениях Газпром может добывать еще 100 млрд кубов. То есть в сумме свободного газа примерно на 200-250 миллиардов кубов. Поэтому мы спокойно может построить и две «Силы Сибири-2» и еще восстановить все предыдущие объемы поставок в Европу. Это не проблема», - заключает Юшков.