По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.0 комментариев
Латвийский депутат возмутился призывами привыкать к украинским дронам
Латвийский депутат Пагор возмутился призывами привыкать к украинским дронам
Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор возмутился заявлениями властей республики, что нужно привыкать к «новой реальности», связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.
Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор выразил возмущение позицией властей, призывающих население привыкать к опасности от украинских дронов, передает РИА «Новости».
Накануне в восточных районах Латвии объявили воздушную тревогу, из-за чего пришлось прервать школьные экзамены и эвакуировать детей.
«Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут… Глава кризисного центра как раз об этом говорит. Он говорит, что эти дроны, эти воздушные тревоги влияют на экономику, учебу, работу. Те самым он говорит, надо приспособиться к современным новым реалиям. То есть мы должны смириться», – заявил Пагор.
Политик считает, что руководство страны намеренно готовит граждан к противостоянию с Россией. Он подчеркнул, что власти должны были договариваться с Москвой о безопасности, а не прерывать контакты, и задать вопросы НАТО о полетах украинских беспилотников над Латвией. Депутат отметил, что тех, кто призывает к переговорам, объявляют «врагами своей страны».
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что ВСУ планируют новые удары по тыловым российским регионам, запуская дроны с территории прибалтийских государств. МИД Латвии в ответ вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ноту протеста, напомнив, что Рига опровергала согласие на использование своей территории для атак вглубь России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны из Прибалтики.
В ответ МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину.
До этого на востоке республики из-за появления неопознанного беспилотника объявляли воздушную тревогу.