Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, такие ракеты важны для преодоления минных полей на востоке Украины, передает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

Бербок сделала это заявление в ходе передачи Bericht aus Berlin на канале ARD. Несмотря на ее позицию, канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение по этому вопросу, что вызывает разногласия в правящей коалиции. Министр отметила, что в демократической коалиции, если партнеры не могут договориться, то предложение не поддерживается. «Тогда это делают американцы, и британцы, и французы», – добавила она.



Ранее Бербок заявила, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые могут «долететь до Москвы».

В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.