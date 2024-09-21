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    Российский атом пробивает европейские санкции
    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Медведев назначен главой комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками
    CNN: У США не хватает вооружений для отправки Украине следующей партии
    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»
    РПЦ поддержала исключение теории Дарвина из школьных учебников
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    37 комментариев
    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня

    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


    20 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранных наемников, что привело к проверкам документов и телефонов в прилегающих районах, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нападение произошло рано утром 19 сентября. Основной целью атаки стали позиции, где находились украинские военные, включая боевиков «Азова» и, по неподтвержденным сведениям, иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что кроме школы, где разместились военные, атака затронула также депо в Харькове. На погрузке находился состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, предназначенной для подкрепления украинским силам на Изюмском направлении. После удара в кварталах, прилегающих к месту событий, начались проверки документов и мобильных телефонов у местных жителей.

    Ранее активисты украинского подполья «Дозор» неоднократно совершали акции саботажа на территории подконтрольных Киеву районов. Кроме того, они наносили антивоенные граффити на зданиях и транспортных средствах. Ранее также сообщалось, что участники группы «Дозор» причастны к поджогу автомобилей с провокационными надписями.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    20 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Константин Сергеев

    По порту в Одессе нанесли удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами, сообщили представители подполья.

    «В 13.45 в Одессе услышан мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попали в склад, который буквально вчера загружен снарядами и ракетами. Слышится мощная и множественная детонация», – сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады ВСУ.

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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    20 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя ВС Украины, включая МиГ-29 и два Су-27, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя воздушных сил Украины, среди которых были один МиГ-29 и два Су-27.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны России за последнюю неделю продемонстрировали высокую эффективность, сбив значительное количество вражеских целей. В их числе оказались семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

    Также были уничтожены 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из этих беспилотников 153 были устранены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В последние сутки украинские войска четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, однако все попытки были отражены российскими силами.

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    20 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
    Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

    Лавров в интервью Sky News Arabia выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающейся дискуссией на Западе о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет. «Уже несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только угрожает, говорит про «красные линии», а Запад каждый раз эти «красные линии» пересекает, и ничего не происходит», – отметил он, передает ТАСС.

    Министр напомнил о недавних заявлениях президента РФ Владимира Путина. «Особенно в контексте инициатив о том, чтобы предоставить Украине американские, французские, британские дальнобойные ракеты и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России», – указал он.

    В пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием.

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    20 сентября 2024, 19:53 • Новости дня
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города

    Эксперт Анпилогов: Передача литовской ТЭЦ Украине – это декларативный шаг

    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перевезти ТЭЦ из Литвы на Украину можно, хотя это и весьма сложная инженерная задача. Но эта станция даст мизерное приращение электрогенерации. Кроме того, уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее Украине.

    «Перевозка ТЭЦ технически реализуема, но это очень серьезная инженерная задача. Очень многое зависит от мощности исходного объекта», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Трудна сама перевозка котлового оборудования, если речь идет о твердотопливной ТЭЦ, работающей на угле или торфе. Кроме того, сейчас большинство станций используют паровые турбины. Специалистам при возведении нужно выставить все упорные подшипники, на которых конструкция будет крутиться с достаточно высокой скоростью», – отметил он.

    «Литовскую ТЭЦ можно будет поставить только возле уже существующей электросети. Скорее всего, это будут делать на Западной Украине, хотя и она находится в досягаемости для российских ударов. Этот шаг – декларативный со стороны Вильнюса и Киева, он напоминает попытки вычерпать воду решетом, потому что уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти», – продолжил спикер.

    По его словам, Литва и Украина, возможно,  планируют своеобразный энергетический каннибализм, когда разобранная ТЭЦ не будет собираться на Украине, а ее детали пойдут на замену уничтоженных. «Прибалтика всю инфраструктуру получила от Советского Союза, станции сделаны по стандартам того времени – в турбинном оборудовании, в котлах, все это унифицировано. Поэтому, в принципе, они могут использовать запчасти для восстановления Криворожской или Приднепровской станций», – пояснил Анпилогов.

    Он напомнил, что Россия уничтожила почти до 80% потенциала украинских ТЭЦ. «Остались лишь небольшие объекты генерации. Есть на Украине и газопоршневые установки, но они производят скромное количество электроэнергии, обычно единицы МВт. Этого хватает, чтобы снабжать теплом небольшой город», – детализировал эксперт.

    «Однако импорт энергии на Украину составляет уже сейчас, в летнее время, около 2 ГВт. А зимой эта цифра вырастет до пяти. ТЭЦ, которую привезут из Литвы, думаю, даст в пределах сотни. Все будет зависеть от газа – коксовый или доменный менее калорийные, чем природный. Если станция работала на качественном антраците, а ее запустят, допустим, на буром угле, это тоже обернется потерей мощности», – пояснил он.

    «В любом случае речь идет о капле в море. Литовская ТЭЦ – это решение вопроса энергоснабжения для какого-нибудь небольшого западноукраинского города вроде Стрыя. И то – не полностью», – указал Анпилогов.

    Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее частей Украине. Об этом во время своего визита в Киев сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, составные компоненты станции будут использоваться для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. А глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские потребители способны сократить потребление из солидарности с Киевом, чтобы сэкономленные объемы передать Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли эта помощь вытянуть зимой украинскую энергетику.

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    20 сентября 2024, 10:26 • Новости дня
    Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной

    Глава МЭА обвинил Европу в недостаточной поддержке энергосистемы Украины

    Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    @ Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press

    Глава Международного энергетического агентства выразил обеспокоенность по поводу недостаточной поддержки Европой Украины и призвал усилить поставки генераторов и ремонтного оборудования перед сложной зимой.

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обвинил Европу в неактивной поддержке Украины в сфере энергетики, передает Financial Times. Он отметил необходимость предоставления большего количества генераторов и ремонтного оборудования для Украины, которая столкнулась с разрушениями энергетической инфраструктуры после атак России, особенно в августе. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена, что сопоставимо с энергетической мощностью Латвии, Литвы и Эстонии.

    Согласно отчету МЭА, опубликованному вчера, дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь 6 ГВт, что составляет треть прогнозируемого пикового спроса. Летом дефицит составлял 2,5 ГВт, и Киев уже сталкивался с длительными отключениями электроэнергии. Бирол подчеркнул, что недостаток энергоресурсов ведет к серьезным последствиям для работы больниц, школ и водоснабжения.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения использования 100 млн евро, предоставленных ЕС для ремонта и возобновляемой энергетики. Эти средства были получены из прибыли от замороженных российских активов в ЕС. ЕС также предоставит 60 млн евро на гуманитарную помощь для приютов и обогревателей.

    Бирол отметил значительные нехватки в трансформаторах, сетевом оборудовании и дизельных генераторах. Он считает, что Европа может увеличить экспорт электроэнергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители могут сократить потребление электроэнергии, чтобы больше передавать на восток в качестве солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов поддержки энергетики Украины. Украина уже запросила поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии. В Южной Европе предупредили о надвигающемся энергетическом кризисе из-за Украины. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что цена на электроэнергию в августе на оптовом рынке его страны достигла 130 евро за МВт·ч, что на 60 евро за МВт·ч выше, чем месяцем раньше. По его словам, одной из причин скачка стало то, что экспорт электроэнергии из ЕС на Украину в этом году вырос почти в шесть раз, хотя до войны Украина была чистым экспортером электроэнергии.

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    20 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Немецкий эксперт оценил призыв к европейцам сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной

    Германский политолог Рар: Жители ЕС будут не в восторге из-за ограничений электроэнергии ради солидарности с Украиной

    Немецкий эксперт оценил призыв к европейцам сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Несмотря на потенциальное недовольство населения Евросоюза ограничениями в части электроэнергии, главные игроки ЕС все же пойдут на такой шаг, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Международного энергетического агентства обвинил Европу в недостаточной поддержке энергосистемы Украины и призвал усилить поставки генераторов и ремонтного оборудования перед зимой.

    «Население стран Евросоюза будет не в восторге, если их правительства решат сократить подачу электроэнергии или повысить цены на услуги в Европе в знак солидарности с Украиной. Однако, несмотря на это, главные игроки ЕС все же пойдут на такой шаг», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Аргумент, что инфраструктура Украины из-за продолжения боевых действий может еще больше пострадать, на Брюссель, Париж и Берлин не подействует. Европейцам через СМИ будут предлагать картину Украины, которая «геройски сражается за европейские ценности», – предположил эксперт.

    Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обвинил Европу в неактивной поддержке Украины в сфере энергетики, передает Financial Times. Он отметил необходимость предоставления большего количества генераторов и ремонтного оборудования для Украины, которая столкнулась с разрушениями энергетической инфраструктуры после атак России, особенно в августе. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена, что сопоставимо с энергетической мощностью Латвии, Литвы и Эстонии.

    Согласно отчету МЭА, опубликованному накануне, дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь 6 ГВт, что составляет треть прогнозируемого пикового спроса. Летом дефицит составлял 2,5 ГВт, и Киев уже сталкивался с длительными отключениями электроэнергии. Бирол подчеркнул, что недостаток энергоресурсов ведет к серьезным последствиям для работы больниц, школ и водоснабжения.

    Бирол также отметил значительные нехватки в трансформаторах, сетевом оборудовании и дизельных генераторах. Он считает, что Европа может увеличить экспорт электроэнергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители могут сократить потребление электроэнергии, чтобы больше передавать на восток в качестве солидарности.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения использования 100 млн евро, предоставленных ЕС для ремонта и возобновляемой энергетики. Эти средства были получены из прибыли от замороженных российских активов в ЕС. ЕС также предоставит 60 млн евро на гуманитарную помощь для приютов и обогревателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов поддержки энергетики Украины. Офис Зеленского уже запросил поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии.

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    20 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен», что связано с изменениями в структуре ТЦК.

    Командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию граждан моложе 25 лет, имевших ранее статус «ограниченно годен», сообщает РИА Новости. Об этом объявил украинский политик Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Он пояснил, что решение было принято именно командованием сухопутных войск, поскольку военные комиссариаты, или ТЦК, входят в состав этой структуры. Таким образом, это решение направлено на регулирование мобилизационных процессов в рамках украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские СМИ сообщали, что киевский режим собирается призывать в армию лиц с ВИЧ и психическими расстройствами. Вслед за этим власти Украины приняли решение проводить мобилизацию среди граждан, ранее освобожденных от службы по состоянию здоровья. Этот шаг, по мнению экспертов, может привести к росту недовольства среди населения и негативно повлиять на боевой дух солдат.



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    20 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    В Германии число беженцев достигло рекордного уровня

    DW: Число беженцев в Германии достигло 3,5 млн человек

    В Германии число беженцев достигло рекордного уровня
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Число беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек, что является новым рекордным показателем, сообщила газета Neue Osnabrucker Zeitung со ссылкой на данные Центрального регистра иностранцев.

    По состоянию на конец первого полугодия 2024 года в Германии проживало 3,48 млн человек, относящихся к этим категориям, что на 60 тыс. больше, чем в конце 2023 года, передает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Впервые за последние десятилетия страна сталкивается с таким уровнем миграции, который не наблюдался с 1950-х годов. Среди зарегистрированных 3,5 млн иностранцев находятся и 1,18 млн украинских беженцев, чье число с конца 2023 года увеличилось на 45 тыс. человек. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

    При этом число подлежащих высылке иностранцев в Германии немного уменьшилось. По последним данным, на середину 2024 года таких людей в стране было 226 882, что на 15 760 человек меньше, чем в конце предыдущего года. Из них 80,5% не могут быть депортированы, так как ситуация в их родных странах не позволяет этого сделать.

    Ранее сообщалось, что большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В ФРГ заявили, что ситуация с приемом украинских беженцев в Германии изменилась, так как выплата им соцпособия больше не соответствует текущей обстановке.

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    20 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов

    Захарова обвинила ЕС в подрыве доверия из-за воровства активов

    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила на полях Евразийского женского форума, что воровство российских активов приведет к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу.

    Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила на брифинге в рамках Евразийского женского форума, что факты масштабного воровства российских активов приведут к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу, сообщает ТАСС.

    По ее словам, Евросоюз будет отброшен на периферию всех мировых процессов. Захарова прокомментировала информацию о том, что ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

    Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС без преувеличения могут обнулить его авторитет и доверие в глазах международного сообщества. Она отметила, что это не просто экономический вопрос, а серьезный удар по репутации Евросоюза на мировой арене. В заключение дипломат добавила, что подобные действия еще больше ухудшат позиции ЕС в глобальной политике и экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении Украиной дальнобойных ракет безответственными и неосознанными высказываниями. Дипломат подчеркнула, что его интервью газете The Times свидетельствует о давлении, под которым находится Столтенберг.

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    20 сентября 2024, 14:53 • Новости дня
    Глава Минобороны Украины уволил заместителей начальника ГУР

    Глава Минобороны Украины Умеров уволил заместителей начальника ГУР без ведома Буданова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.

    Умеров принял решение освободить от должностей двух заместителей Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Оба заместителя были уволены около недели назад, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что оба уволенных связаны с бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который сейчас занимает должность посла Украины в Словении. Увольнение произошло без согласования с самим Будановым и без его участия.

    По этим данным, решение об отставке двух заместителей главы ГУР приняли в офисе президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ослабить влияние Буданова. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее заявлял, что в офисе Зеленского рассматривают возможность увольнения самого Буданова, но члены профильного комитета парламента утверждают, что в ближайшее время это не произойдет.

    Ранее на Украине прошли массовые отставки в правительстве, в том числе со своего поста ушел глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его место занял Андрей Сибига.

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    20 сентября 2024, 16:44 • Новости дня
    Боррель признал неспособность ЕС поставить Украине 1 млн снарядов
    Боррель признал неспособность ЕС поставить Украине 1 млн снарядов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жозеп Боррель на мероприятии, прошедшем на острове Гран-Канария признал, что Евросоюз пообещал Украине 1 млн боеприпасов, не зная, сможет ли выполнить это обещание, и в итоге не смог осуществить поставку в полном объеме.

    Выступая на мероприятии, Боррель отметил, что, несмотря на обещания, Евросоюз не смог в полной мере выполнить свои обязательства перед Украиной поставить 1 млн боеприпасов, передает ТАСС. «Мы не находимся в состоянии войны и не хотим этого», – уточнил он, указывая на отставание в пополнении запасов армий стран ЕС.

    По словам Борреля, европейцы не до конца осознают текущую геополитическую обстановку. Он подчеркнул, что технологическое отставание Европы в нынешних условиях становится все более угрожающим, подчеркивая фрагментированность и конфликтность современного мира.

    Ранее Евросоюз перечислил в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств от замороженных активов России в первую неделю августа. Однако, как подчеркнул  Боррель, Евросоюз сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, включая затягивание чешской инициативы по поставкам боеприпасов Киеву. Как сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году.

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    20 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Литве решили разобрать ТЭЦ для передачи ее Украине по частям

    Глава ЕК: В Литве разбирают ТЭЦ для передачи ее Украине по частям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Литвы приняли решение демонтировать одну из своих ТЭЦ для последующей отправки ее частей на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в украинской столице.

    По словам главы ЕК, разобранная литовская ТЭЦ будет использована для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры на Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов обороны и кредитования Украины совместно с представителями стран G7. Ранее она заявила, что половина украинской энергетики уничтожена.

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