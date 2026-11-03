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Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
Пять направлявшихся в сторону Москвы беспилотников уничтожены силами ПВО
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве вечером вторника.
«Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Ранее аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию для безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к столице. Силы ПВО отразили атаку 13 направлявшихся в сторону города дронов. Число уничтоженных с вечера понедельника дронов достигло 84.