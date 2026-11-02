В минувшие выходные в Польше завершился ползучий государственный переворот, который премьер-министр страны Дональд Туск при поддержке глобалистов начал сразу после возвращения к власти в декабре 2023 года. Марионетки премьера взяли под контроль Конституционный суд (КС) Польши, с которым правительство боролось на протяжении нескольких лет. Это было сделано в демонстративно силовом формате, с публичным унижением не только действующего председателя КС Богдана Свенчковского, но и президента Польши Кароля Навроцкого.

События развивались следующим образом. После обеда в пятницу, 30 октября, Кароль Навроцкий вылетел в Сенегал, чтобы принять участие в мероприятиях по подготовке летних юношеских Олимпийских игр. В это время полицейский спецназ занял здание Конституционного суда Польши. Поскольку оно находится с тыльной стороны Канцелярии премьер-министра, силовики просто вошли через ворота между двумя зданиями.

После этого вокруг здания Конституционного суда было выставлено усиленное полицейское оцепление. На сайте этого органа появилось сообщение о том, что избранная Сеймом (парламентом) судьей КС, но не принесшая присягу в установленном Конституцией Польши порядке Анна Корвин-Петровская издала распоряжение о немедленном отстранении от должности председателя КС Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского, объявив о переходе руководства КС к ней.

У КС начали собираться сторонники оппозиционных партий («Право и справедливость», «Конфедерация», «Конфедерация Польской короны»), лидеры которых обвинили Дональда Туска в совершении государственного переворота. При этом в Варшаву стали стягивать полицию из регионов – секретный приказ об этом был отправлен еще 29 октября, а пик готовности спецназа, вооруженного автоматами, в документе был назначен на 2-3 ноября.

По сообщениям СМИ, вместе с Корвин-Петровской в здании КС пребывали еще шесть человек в том же статусе, что у нее. Эту семерку Сейм избрал судьями КС, но президент Польши отказался принять у них присягу, сославшись на нарушения при избрании. Тогда правящая коалиция организовала церемонию их присяги перед спикером Сейма, хотя такая процедура не предусмотрена Конституцией страны. Поэтому председатель КС и президент Польши не считают этих людей судьями Конституционного суда.

Узнав о ситуации в КС, Кароль Навроцкий приказал развернуть самолет и возвращаться в Варшаву. При этом, по информации польского журналиста Станислава Янецкого, премьер пытался помешать посадке президентского борта в столице и перенаправить его в Краков или Вроцлав, чтобы физически изолировать главу государства от происходящего. Журналист заявил, что этот план в конечном итоге провалился из-за решительной позиции командования польской армии, поскольку самолет приземлился на военном аэродроме, да и экипаж его состоял из опытных военных летчиков.

Около двух часов ночи 31 октября Навроцкий прорвался через полицейский кордон, войдя в здание Конституционного суда. При этом главе государства публично намяли бока, а его охрана демонстративно в это не вмешивалась. Стоит отметить, что в Польше безопасность всех высших должностных лиц обеспечивает Служба государственной охраны, подчиняющаяся МВД, а фактически – премьеру.

Вместе с Навроцким в здание Конституционного суда Польши зашли председатель Верховного суда страны Збигнев Капинский и заместитель председателя КС Бартоломей Соханьский – председателя Богдана Свенчковского силовики не пропустили. Однако в пять часов утра Навроцкий покинул здание КС, а его представитель зачитал заявление президента, в котором было сказано:

«Ночью был нарушен конституционный порядок Польши и силой захвачен конституционный государственный орган. В связи с угрозой внутренней безопасности Польши я созываю сегодня срочные консультации с участием представителей парламентских сил для урегулирования политической ситуации».

Хотя в заявлении утверждалось, что президент «обеспечил допуск на рабочее место законно исполняющего обязанности заместителя председателя Конституционного суда, судьи Бартоломея Соханьского», сам судья Соханьский, лишенный какой-либо поддержки внутри здания, вскоре покинул его. Ныне КС находится под полным контролем Корвин-Петровской, а де-факто – премьера Туска.

После отъезда Навроцкого число протестующих у КС резко уменьшилось. На протяжении 31 октября к кордону полиции подходили новые люди, особенно когда там появлялся председатель КС Богдан Свенчковский, который вяло изображал желание войти в здание. Но в воскресенье протестующих стало еще меньше, что неудивительно: 1 ноября католики отмечают День всех святых, и почти 80% поляков в этот день посещают могилы своих предков. Судя по всему, на это обстоятельство Дональд Туск рассчитывал даже больше, чем на отсутствие президента.

Но вернувшийся Навроцкий не воспользовался единственным шансом переломить ситуацию в свою пользу – призвать своих сторонников со всей страны прибыть в Варшаву для защиты Конституции Польши. В преддверии двух выходных это было вполне реально, тем более что Навроцкий по-прежнему возглавляет рейтинг доверия к политикам в стране: ему доверяют 46% опрошенных, а не доверяют – 44,2%. Данные опроса, проведенного социологической компанией IBRiS, были опубликованы как раз 30 октября. Дональд Туск занял лишь четвертое место в рейтинге доверия с показателем 39,7%. При этом не доверяющих премьеру поляков больше – 44,3%.

Однако президент своим единственным преимуществом не воспользовался и отдал предпочтение аппаратной игре (консультации и пр.), в которой он обречен на поражение – как из-за весьма ограниченных конституционных полномочий, так и вследствие того, что премьер начал государственный переворот вовсе не 30 октября 2026 года, а сразу по возвращении к власти 13 декабря 2023-го.

Уже через неделю после этого люди Туска захватили де-юре общественный телеканал TVP, а 9 января 2024 года полиция вошла в президентский дворец в Варшаве и задержала двух депутатов Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС): бывшего главу МВД Мариуша Каминского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Тогдашний президент Анджей Дуда ничего не смог с этим поделать и продолжил попытки сотрудничества с правительством.

В феврале 2025 года Дональда Туска обвинили в совершении государственного переворота уже официально – соответствующее заявление в прокуратуру подал председатель КС Богдан Свенчковский. В нем речь шла о том, что «организованная преступная группа», как назвал Свенчковский правящую коалицию и сформированное ею правительство, не выполняла решения Верховного и Конституционного судов Польши. Кроме того, она с помощью «насилия и незаконных угроз» препятствовала деятельности упомянутых судов и входящих в их состав судей и прекратила публикацию в Официальном вестнике решений КС.

Однако в итоге дело было закрыто Генеральным прокурором Польши, которым по Конституции страны является министр юстиции – то есть непосредственный подчиненный премьера. Верховный суд Польши давно стал исполнителем команд премьера де-факто, а после 30 октября Дональд Туск получил контроль и над Конституционным судом страны. Таким образом, его власть в Польше стала практически диктаторской, тем более что Туск имеет полную поддержку глобалистов из Брюсселя, которые видят в Варшаве важный инструмент борьбы с влиянием Дональда Трампа в Евросоюзе.

В свою очередь, Кароль Навроцкий и поддерживающие его политические силы считаются сторонниками Трампа – вот только помочь им президент США ничем не может (да и поддержка с его стороны рискует стать контрпродуктивной, как это было на выборах в Венгрии). Так что несмотря на постоянный рост рейтингов польской оппозиции, на протяжении ближайшего года она в целом и опирающийся на нее президент страны в частности будут находиться под возрастающим прессингом Дональда Туска и его хунты.

К примеру, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек уже потребовал снятия иммунитета с судей КС Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского, а также вызова на допрос по делу о «штурме КС» самого президента Польши, охрана которого, как показали события 31 октября, больше похожа на конвой, и которому можно безнаказанно мять бока.

Стоит отметить, что сам Кароль Навроцкий до сих пор публично не высказался о происходящем, в отличие от Дональда Туска, который вечером 31 октября в телеобращении обвинил главу государства, его предшественника Анджея Дуду и партию «Право и справедливость» в нападении на Конституционный суд и попытке разрушения верховенства права в стране. Премьер заявил, что компромиссов с оппонентами не будет, поскольку они якобы играют на руку антидемократическим и пророссийским силам.

«На протяжении многих лет в Польше существуют организации и политики, стремящиеся уничтожить демократию и верховенство права. Сегодня моя задача не в том, чтобы судить об их мотивах. Будь то жадность, глупость или предательство, в конечном итоге результат один и тот же. И не случайно они находят поддержку во всем мире среди пророссийских сил. Сегодня в этом конфликте они используют поддержку российской армии ботов в интернете и даже получили публичные комплименты от главного идеолога Кремля», – сказал Дональд Туск.

Он явно имел в виду короткий пост Александра Дугина в соцсети, где утром 31 октября русский философ написал: «Желаю польским правым счастья и успехов. Знаю, они нас ненавидят, но мы их вовсе не ненавидим. Это не взаимно. Глобалисты – худшие».

Примечательно, что часть польских правых обвиняет в пророссийскости самого Дональда Туска. Один из лидеров «Конфедерации» Славомир Менцен утверждает, что война за Конституционный суд Польши служит интересам ПиС, «Гражданской коалиции» (то есть партии Туска) и... Путина! «Именно этой троице выгодно дестабилизировать и ослаблять наше государство… Встаньте на сторону Польши, а не Путина!» – грозно заявил Менцен вечером 31 октября после консультаций у Навроцкого.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши. «Люблю эту мантру! Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституциональный переворот в Польше? Разумеется, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну а дальше вы знаете… Мы идем!» – написал Медведев. Его пост в своих заявления польские политики пока не использовали.

Если же говорить серьезно, то «своих» для России среди польских политиков практически не существует. Навроцкий, как и Туск, выступает за продолжение поддержки Украины, и оба этих политика регулярно выступают с русофобских позиций. Главная оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» также стоит на стороне Киева, да и «Конфедерацию» с ее антипутинской риторикой тоже пророссийской не назовешь.

Единственная польская партия, которая открыто выступает за возобновление, по крайней мере, экономического сотрудничества Польши с Россией – это «Конфедерация Польской короны» Гжегожа Брауна. Недавно Браун выступил за восстановление поставок в ЕС российского газа по «Северным потокам», а выходом из нынешнего политического кризиса он видит в PolExit, то есть выходе Польши из Евросоюза.

Неудивительно, что партию Брауна давно требуют запретить и Туск, и европейские глобалисты. Поскольку сделать это может только Конституционный суд Польши, то местные конспирологи уверены, что именно ради этого его и захватили. Конечно, вряд ли это будет первым решением нового состава КС, однако оно вполне впишется в «новую европейскую демократию». А она допускает как снятие с выборов и последующий арест победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, так и объявление «экстремистской организацией» самой рейтинговой партии ФРГ «Альтернатива для Германии», что является первым шагом к ее запрету.

Так что синяки на боках вскоре могут стать не главной проблемой для Кароля Навроцкого, ведь режим Дональда Туска еще до захвата Конституционного суда начал подготовку к отстранению президента Польши по обвинению в причастности к криминальным структурам.