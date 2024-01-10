  • Новость часаМосквичей предупредили о возвращении сильных морозов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    В Росптицесоюзе назвали «справедливую и адекватную» цену на яйца
    Путин назвал самодостаточность России главным итогом 2023 года
    Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента
    Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
    Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Украине
    Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    10 января 2024, 18:35

    Польша погрузилась в кризис двоевластия

    Противоборство политических оппонентов в Польше ввергает страну в затяжной кризис

    Польша погрузилась в кризис двоевластия
    @ Jacub Porzycki/Reuters

    Tекст: Кирилл Аверьянов,
    Андрей Резчиков

    В Польше проходят акции протеста в ответ на арест двух депутатов от теперь уже оппозиционной партии «Право и справедливость». В четверг несогласные намерены провести массовую акцию в Варшаве. Ранее две крупнейшие политические силы сцепились по вопросу контроля государственных СМИ. Почему Польша, которая позиционируется как витрина западного мира для постсоветских стран, так далека от идеала демократии?

    В четверг польская оппозиция выйдет в Варшаве на массовую акцию протеста в ответ на отправку в следственный изолятор (СИЗО) бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Накануне оба были задержаны на территории президентского дворца, где проходила церемония назначения советников главы государства Анджея Дуды. По данным полиции, задержание проведено «в соответствии с постановлением суда». Сразу после задержания политиков в городе начались протесты.

    Как заявил лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, предстоящая манифестация будет «в защиту свободы слова, свободы СМИ, в защиту демократии, потому что с демократией у нас сейчас проблемы». Участники намерены потребовать немедленно освободить задержанных. Как отмечает РИА «Новости», организаторы марша также выразят протест правительству Дональда Туска (лидер «Гражданской платформы») и нарушения им своих предвыборных обещаний.

    Восемь лет назад Каминьский и Вонсик получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами на тот момент правящей ПиС. Оба были признаны виновными в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности в рамках уголовного дела, касавшегося «земельного скандала» 2007 года.

    Вступивший в 2015 году в должность президента Дуда помиловал их, несмотря на то что приговор не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. В правительстве, которое теперь возглавляет Туск, по-прежнему убеждены, что глава государства не имел права этого делать.

    В декабре прошлого года суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Каминьский, в частности, был приговорен к двум годам тюремного заключения. Теперь эти политики, как осужденные, не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. Однако Дуда вновь заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них нарушает конституционные нормы.

    «Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией, что решение в силе, сохраняется, а министры и депутаты имеют свои мандаты, и попытки их лишения этих мандатов незаконны», – заявил президент.

    В среду Каминьский объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Об этом говорится в заявлении политика, зачитанным его однопартийцем Блажеем Побожим. «С первого дня моего заключения я начинаю голодный протест. Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата является актом политической мести», – сказал экс-министр.

    Этот скандал проходит на фоне другого – не менее значимого скандала, но уже касающегося СМИ.

    После возвращения Туска к власти министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич отправил в отставку руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства. Он назначил новые наблюдательные советы, которые выбрали новых глав компаний. Но спустя несколько дней Дуда, поддерживающий ПиС, наложил вето на законопроект о бюджете на 2024 год, который предусматривал финансирование для государственных СМИ.

    Президент объяснил, что делает это потому, что «попытка парламентского большинства финансировать государственные СМИ с помощью околобюджетного закона является неприемлемой», поскольку противоречит Конституции и принципам демократического правового государства.

    В ответ Сенкевич объявил о ликвидации государственных СМИ, что, заверил он, позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих активов, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования.

    Таким образом, в стране продолжилась практика, которая существует с 1989 года: каждая новая власть приводит в СМИ своих людей, превращая первую кнопку телевизора в свой партийный рупор.

    Руководство ПиС не собирается сдаваться – активисты партии пытались блокировать здания, где расположены государственные СМИ. Туск еще до выборов комментировал ситуацию с государственными СМИ следующим образом: «Общественное телевидение – наше, а не их. Не «Гражданской платформы» или «Гражданской коалиции». Наше, то есть полек и поляков. Общественные СМИ – это наше благо, оно существует на наши средства, мы это делаем для того, чтобы иметь объективную, правдивую информацию, а не партийную пропаганду».

    С учетом ненависти между Туском и Качиньским сложно представить, что представители ПиС будут иметь равный с «Гражданской платформой» доступ к государственным СМИ. Эта история показывает, что Польша, которая позиционируется как витрина западного мира для постсоветских стран, еще очень далека от идеала демократии и плюрализма мнений. И едва ли польские политики могут учить кого-то, в том числе Россию и Белоруссию, демократии, как они это часто пытаются делать.

    «С недавних пор в Польше установилось двоевластие. В то время как исполнительная власть остается в руках консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), законодательная отошла к прогрессистской «Гражданской платформе». Между фракциями нарастает градус противоречий. Борьба постепенно переходит на улицы», – считает полонист Станислав Стремидловский.

    «Уверен, что задержание экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его зама Мацея Вансика является делом рук Дональда Туска. Время и обстоятельства ареста были выбраны неслучайно. Напомню, на 11 января была назначена акция протеста сторонников «Права и справедливости» против деятельности «Гражданской платформы», – отмечает он.

    «Задержание состоялось за несколько суток до митинга, да еще и в президентском дворце, перед встречей членов ПиС с Анджеем Дудой. Противники главы государства решили наглядно продемонстрировать, что его власть не безгранична, а сторонники консервативной фракции также не могут чувствовать себя в безопасности», – подчеркивает собеседник.

    «Все это раззадорит людей,

    которые 11 января решатся выйти на митинги в поддержку «Права и справедливости». Не исключаю, что «Гражданская платформа» намеренно пытается спровоцировать беспорядки со стороны своих политических оппонентов. Консерваторов хотят выставить в дурном свете», – акцентирует эксперт.

    «Все это отрицательно повлияет на внутриполитическое положение дел в Польше. Если раньше Дуда пытался идти на компромисс с конкурентами, то теперь он будет играть более жестко. Шансы на достижение договоренностей уменьшаются, а это значит, что градус противоречий будет расти, что может привести к непредсказуемым последствиям», – резюмирует Стремидловский.

    Главное
    СМИ: США решили отказаться от урана из России
    Вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву в Варне
    Анонсирована отставка директора Агентства нацбезопасности США
    В Думе рассказали о процессе замены служебных иномарок на отечественные машины
    В Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19
    Гендиректора аэропорта Челябинска уволили после дебоша в самолете
    Экс-солистку Большого театра решили похоронить в Вене

    Зачем саудиты развязывают ценовую войну на рынке нефти

    Саудовская Аравия неожиданно своими действиями обвалила мировые цены на нефть, что идет вразрез с действиями и целями в рамках ОПЕК+. Картель продолжает сокращать добычу, чтобы поддержать нефтяные котировки. Зачем же саудиты начали давать скидку на свою нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев до забастовки довели Шольц и Украина

    В Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем. В чем причина сложившейся ситуации и удастся ли правительству договориться с демонстрантами? Подробности

    Перейти в раздел

    ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ

    Десятки домов в подмосковном Подольске уже несколько дней остаются без тепла из-за аварии на котельной. Отопительная система располагалась на Климовском специализированном патронном заводе, который известен своей печальной и даже криминальной историей. Почему такая авария стала возможной и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    На пост президента Франции стали примеривать гомосексуалиста

    «Самый популярный член правительства», как утверждают французские СМИ, внезапно возглавил правительство Франции. 34-летний Габриэль Атталь примечателен не только своим возрастом, не только сексуальными интересами и связью своих предков с Россией. Возможно, перед нами будущий кандидат в президенты Франции. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............