Польша погрузилась в кризис двоевластия

Противоборство политических оппонентов в Польше ввергает страну в затяжной кризис

Tекст: Кирилл Аверьянов,

Андрей Резчиков

В четверг польская оппозиция выйдет в Варшаве на массовую акцию протеста в ответ на отправку в следственный изолятор (СИЗО) бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Накануне оба были задержаны на территории президентского дворца, где проходила церемония назначения советников главы государства Анджея Дуды. По данным полиции, задержание проведено «в соответствии с постановлением суда». Сразу после задержания политиков в городе начались протесты.

Как заявил лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, предстоящая манифестация будет «в защиту свободы слова, свободы СМИ, в защиту демократии, потому что с демократией у нас сейчас проблемы». Участники намерены потребовать немедленно освободить задержанных. Как отмечает РИА «Новости», организаторы марша также выразят протест правительству Дональда Туска (лидер «Гражданской платформы») и нарушения им своих предвыборных обещаний.

Восемь лет назад Каминьский и Вонсик получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами на тот момент правящей ПиС. Оба были признаны виновными в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности в рамках уголовного дела, касавшегося «земельного скандала» 2007 года.

Вступивший в 2015 году в должность президента Дуда помиловал их, несмотря на то что приговор не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. В правительстве, которое теперь возглавляет Туск, по-прежнему убеждены, что глава государства не имел права этого делать.

В декабре прошлого года суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Каминьский, в частности, был приговорен к двум годам тюремного заключения. Теперь эти политики, как осужденные, не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. Однако Дуда вновь заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них нарушает конституционные нормы.

«Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией, что решение в силе, сохраняется, а министры и депутаты имеют свои мандаты, и попытки их лишения этих мандатов незаконны», – заявил президент.

В среду Каминьский объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Об этом говорится в заявлении политика, зачитанным его однопартийцем Блажеем Побожим. «С первого дня моего заключения я начинаю голодный протест. Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата является актом политической мести», – сказал экс-министр.

Этот скандал проходит на фоне другого – не менее значимого скандала, но уже касающегося СМИ.

После возвращения Туска к власти министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич отправил в отставку руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства. Он назначил новые наблюдательные советы, которые выбрали новых глав компаний. Но спустя несколько дней Дуда, поддерживающий ПиС, наложил вето на законопроект о бюджете на 2024 год, который предусматривал финансирование для государственных СМИ.

Президент объяснил, что делает это потому, что «попытка парламентского большинства финансировать государственные СМИ с помощью околобюджетного закона является неприемлемой», поскольку противоречит Конституции и принципам демократического правового государства.

В ответ Сенкевич объявил о ликвидации государственных СМИ, что, заверил он, позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих активов, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений работников из-за отсутствия финансирования.

Таким образом, в стране продолжилась практика, которая существует с 1989 года: каждая новая власть приводит в СМИ своих людей, превращая первую кнопку телевизора в свой партийный рупор.

Руководство ПиС не собирается сдаваться – активисты партии пытались блокировать здания, где расположены государственные СМИ. Туск еще до выборов комментировал ситуацию с государственными СМИ следующим образом: «Общественное телевидение – наше, а не их. Не «Гражданской платформы» или «Гражданской коалиции». Наше, то есть полек и поляков. Общественные СМИ – это наше благо, оно существует на наши средства, мы это делаем для того, чтобы иметь объективную, правдивую информацию, а не партийную пропаганду».

С учетом ненависти между Туском и Качиньским сложно представить, что представители ПиС будут иметь равный с «Гражданской платформой» доступ к государственным СМИ. Эта история показывает, что Польша, которая позиционируется как витрина западного мира для постсоветских стран, еще очень далека от идеала демократии и плюрализма мнений. И едва ли польские политики могут учить кого-то, в том числе Россию и Белоруссию, демократии, как они это часто пытаются делать.

«С недавних пор в Польше установилось двоевластие. В то время как исполнительная власть остается в руках консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), законодательная отошла к прогрессистской «Гражданской платформе». Между фракциями нарастает градус противоречий. Борьба постепенно переходит на улицы», – считает полонист Станислав Стремидловский.

«Уверен, что задержание экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его зама Мацея Вансика является делом рук Дональда Туска. Время и обстоятельства ареста были выбраны неслучайно. Напомню, на 11 января была назначена акция протеста сторонников «Права и справедливости» против деятельности «Гражданской платформы», – отмечает он.

«Задержание состоялось за несколько суток до митинга, да еще и в президентском дворце, перед встречей членов ПиС с Анджеем Дудой. Противники главы государства решили наглядно продемонстрировать, что его власть не безгранична, а сторонники консервативной фракции также не могут чувствовать себя в безопасности», – подчеркивает собеседник.

«Все это раззадорит людей,

которые 11 января решатся выйти на митинги в поддержку «Права и справедливости». Не исключаю, что «Гражданская платформа» намеренно пытается спровоцировать беспорядки со стороны своих политических оппонентов. Консерваторов хотят выставить в дурном свете», – акцентирует эксперт.

«Все это отрицательно повлияет на внутриполитическое положение дел в Польше. Если раньше Дуда пытался идти на компромисс с конкурентами, то теперь он будет играть более жестко. Шансы на достижение договоренностей уменьшаются, а это значит, что градус противоречий будет расти, что может привести к непредсказуемым последствиям», – резюмирует Стремидловский.