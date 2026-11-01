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СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР
СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на автобус в ЛНР, в результате которой погиб один человек и еще двое пострадали.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводятся на странице СК в Мах.
Петренко рассказала, что 31 октября в Беловодском муниципальном округе автобус, развозивший работников предприятия после смены, подвергся атаке украинских военных. В результате один мужчина погиб, две женщины получили травмы.
Следователи проведут сбор и фиксацию доказательств, а также установят конкретные подразделения и лиц, причастных к преступлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках ВСУ на гражданский транспорт.
В пятницу 14 муниципалитетов региона остались без электричества после атаки на энергетический комплекс.
В четверг при атаке беспилотников в Луганске получили повреждения две школы и Дворец творчества детей и молодежи.