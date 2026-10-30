ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли свыше 1,1 тыс. военнослужащих
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области было нанесено поражение живой силе и технике подразделений пяти механизированных, трех мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Золочева, Голубовки, Никольского, Избицкого, Лобановки и Дергачей, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад тер обороны рядом с Ястребиным, Вакаловщиной, Путивлем и Радьковкой.
Противник при этом потерял более 260 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады тер обороны возле Маяков, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР), Подвысокоuj, Глущенково, Студенокf и Моначиновкb Харьковской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Николаевки, Василевской Пустоши, Семеновки, Славянска и Краматорска ДНР.
Противник потерял более 145 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Межевой Днепропетровской области, Степановки, Белозерского, Шиловки, Андреевки, Роганского, Староварваровки, Веселой Горы и Новопавловки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, семь бронемашин и станция РЭБ.
Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку.
Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.
За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.