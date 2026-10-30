Пушилин сообщил о контратаках ВСУ в районе Святогорских лесов

Пушилин: Украинские силы пытаются контратаковать в районе Святогорских лесов

Tекст: Мария Иванова

«Противник пытается постоянно контратаковать в районе Святогорска, где расположены наши леса; кроме того, рельеф местности там непростой», – заявил Пушилин в интервью ТАСС.

Глава региона отметил, что сложным рельефом местности пользуются как российские военнослужащие, так и противник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал предстоящие бои за Славянско-Краматорскую агломерацию самыми масштабными в Донбассе.

В понедельник Пушилин заявил об успешном отражении всех украинских контратак у Красного Лимана и Славянска.