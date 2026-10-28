Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
ПВО за сутки сбила 617 беспилотников ВСУ
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 273 040 беспилотников, 672 ЗРК, 31 439 танков и других бронемашин, 1794 боевые машины РСЗО, 36 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 823 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили 645 дронов и две авиабомбы ВСУ.
Во вторник сообщалось, что Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.
В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины.