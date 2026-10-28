ПВО за сутки сбила 617 беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 273 040 беспилотников, 672 ЗРК, 31 439 танков и других бронемашин, 1794 боевые машины РСЗО, 36 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 823 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили 645 дронов и две авиабомбы ВСУ.

Во вторник сообщалось, что Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины.