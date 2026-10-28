Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Мантуров сообщил об адаптации инструментов поддержки проектов техлидерства
Мантуров оценил вложения в проекты технологического лидерства в 3 трлн рублей
Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что правительство адаптирует ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив для реализации национальных проектов технологического лидерства.
Для реализации нацпроектов технологического лидерства правительство России начало адаптировать ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив, передает РИА «Новости».
«Под задачи нацпроектов мы адаптировали ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив. Одобренные с 2025 года проекты кластерной инвестплатформы и новые СПИКи предусматривают вложения в отрасли порядка 3 трлн рублей», – сказал Мантуров в Совете Федерации в рамках «Правительственного часа».
Он отметил, что Фонд развития промышленности менее чем за два года поддержал свыше 380 проектов. Для сохранения набранного темпа работы в проекте трехлетнего бюджета на докапитализацию фонда заложено 205 млрд рублей.
Первый вице-премьер добавил, что правительство продолжает субсидировать ранее выданные кредиты по промышленной ипотеке. Этот инструмент вовлек в оборот около 5 млн квадратных метров индустриальной недвижимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства и суверенитета.
В начале месяца председатель правительства указал на особую роль Объединенной судостроительной корпорации в достижении технологического суверенитета.
В прошлом месяце президент Владимир Путин высоко оценил вклад науки и промышленности Москвы в технологическое развитие страны.