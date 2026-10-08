Мишустин заявил об особой роли ОСК в технологическом суверенитете России

Мишустин отметил роль ОСК в укреплении технологического суверенитета России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Результаты вашей деятельности во многом влияют не только на связанность наших территорий, но и на экономический рост, открывают дополнительные возможности для промышленности, туризма, других отраслей. Способствует также укреплению торговых связей, достижению технологического суверенитета», – заявил Мишустин, передает ТАСС.

Он также отметил важную роль корпорации в проектировании и строительстве морских и речных судов, включая пароходы, паромы, катера, круизные лайнеры и атомные ледоколы. При этом премьер добавил, что их необходимо вовремя обслуживать и модернизировать, используя собственные компетенции, комплектующие и оборудование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что ОСК обеспечила ежегодное пополнение ВМФ России современными кораблями.

ОСК заявила, что для обеспечения Севморпути потребуется не менее 60 новых грузовых судов.