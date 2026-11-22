Стубб назвал серьезным инцидент с нападением на судно в Финском заливе

Tекст: Антон Антонов

«События, связанные с судном Sparta II в Финском заливе, серьезны», – заявил Стубб в X.

По словам Стубба, в течение дня он обсудил инцидент с Силами обороны и Пограничной охраной Финляндии, а также проинформировал ключевых партнеров и ближайших союзников.

Он также заверил, что безопасность страны обеспечена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нападении двух беспилотников на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива.



Силы обороны Финляндии заявили, что атака на российское грузовое судно могла быть совершена Вооруженными силами Украины.