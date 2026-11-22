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Президент Финляндии прокомментировал атаку БПЛА на судно в Финском заливе
Стубб назвал серьезным инцидент с нападением на судно в Финском заливе
Президент Финляндии Александр Стубб назвал серьезной ситуацию с атакованным беспилотниками грузовым судном в Финском заливе.
«События, связанные с судном Sparta II в Финском заливе, серьезны», – заявил Стубб в X.
По словам Стубба, в течение дня он обсудил инцидент с Силами обороны и Пограничной охраной Финляндии, а также проинформировал ключевых партнеров и ближайших союзников.
Он также заверил, что безопасность страны обеспечена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нападении двух беспилотников на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива.
Силы обороны Финляндии заявили, что атака на российское грузовое судно могла быть совершена Вооруженными силами Украины.