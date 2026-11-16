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RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
Вооруженные силы Франции по меньшей мере с лета тайно действуют на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и техническим обслуживанием военной техники.
Секретная миссия под названием Volia состоит из небольших групп военнослужащих, которые отправляются на Украину для выполнения краткосрочных задач. Французские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.
Основными задачами миссии стали обучение военнослужащих ВСУ и обслуживание высокоточных ракет, самоходных артиллерийских установок Caesar и самолетов Mirage 2000. Власти решили отказаться от привлечения гражданских специалистов и направили на Украину солдат из обычных армейских подразделений.
Для сокрытия присутствия контингента используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше. Военнослужащим предписывается говорить, что они направляются именно в эту страну.
Власти Франции никогда официально не подтверждали присутствие своих солдат на Украине, а национальный парламент не был уведомлен о существовании миссии. Председатель комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен назвал информирование парламента конституционной обязанностью.
«Президент республики, как только войска задействованы, должен проинформировать парламент в установленный срок», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке западных стран к интервенции на Украине.
Французская радиостанция Europe 1 сообщила о готовности Парижа направить военнослужащих на украинскую территорию после прекращения огня.