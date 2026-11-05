Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Объект логистической инфраструктуры в Киевской области пострадал от взрыва
Объект логистики в Киевской области получил повреждения от взрыва
На объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе Киевской области произошел взрыв, вызвавший сильный пожар, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В результате взрыва получил повреждения объект логистической инфраструктуры в Киевской области, на месте инцидента начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на ГСЧС.
В ведомстве уточнили, что зафиксировали удар по логистической инфраструктуре региона, после чего вспыхнуло возгорание. Пострадавший объект расположен в Бучанском районе Киевской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ГСЧС Украины сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области в результате нанесенных ударов.
Глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщал о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.
В понедельник на объекте транспортной инфраструктуры в Кировоградской области в центральной части Украины возник пожар.