Объект логистической инфраструктуры в Киевской области пострадал от взрыва

Объект логистики в Киевской области получил повреждения от взрыва

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате взрыва получил повреждения объект логистической инфраструктуры в Киевской области, на месте инцидента начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что зафиксировали удар по логистической инфраструктуре региона, после чего вспыхнуло возгорание. Пострадавший объект расположен в Бучанском районе Киевской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ГСЧС Украины сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области в результате нанесенных ударов.

Глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщал о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.

В понедельник на объекте транспортной инфраструктуры в Кировоградской области в центральной части Украины возник пожар.