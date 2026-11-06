Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.
Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».
После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.
Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.