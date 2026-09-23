Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.8 комментариев
В МИД назвали интерес Евросоюза к Армении показным
Дипломат Масленников назвал интерес Евросоюза к Армении показным
Показной интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией вызван стремлением нанести вред России и решить собственные геополитические задачи, заявил директор Департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
«Курс Еревана, с учетом принципиальной несовместимости еэсовского законодательства и права ЕАЭС, не может не вызывать у нас вопросов. Так же, как и нарочито показная заинтересованность Евросоюза в развитии отношений с Арменией», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
По словам Масленникова, Евросоюз проводит откровенно антироссийскую политику и превращается в агрессивно настроенный военно-политический блок. Дипломат призвал не питать иллюзий относительно истинных намерений Брюсселя. Первоочередная цель ЕС заключается не в экономическом процветании Армении, а в нанесении вреда России и решении собственных геополитических задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал ухудшение отношений Еревана с Москвой из-за европейских амбиций.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянское руководство в использовании связей с Россией для финансирования западного курса.