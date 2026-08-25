Эксперт: Бернем приехал в Киев поддержать «партию войны» на Украине

Дипломат Долгов: Бернем приехал в Киев в надежде возглавить антироссийскую фронду

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Визит Бернема в Киев показывает, что Лондон продолжает попытки возглавить антироссийскую фронду в Европе и НАТО. В этом смысле политика нового премьера вряд ли будет отличаться от ряда предшественников, например, того же Кира Стармера, с которым они похожи даже внешне», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

По словам спикера, цель британских властей – подсунуть своему электорату мнимые успехи на антироссийском треке вместо решения реальных внутренних социальных, демографических и экономических проблем. «В связи с этим, не думаю, что Бернему удастся долго продержаться в кресле. Всех избирателей обмануть не получится. Лейбористская партия быстро теряет популярность», – заметил он.

Как бы то ни было, уточнил спикер, Киеву не стоит обольщаться – Украина нужна Британии как расходный материал в антироссийской борьбе, а не как партнер. «Лондону не впервые использовать целые страны как разменные монеты в своих геополитических играх. Индия и страны Восточной Африки не дадут соврать», – напомнил эксперт.

«Кроме того, в европейском политикуме и бизнес-сообществе уже давно нет единодушия относительно антироссийской политики, в том числе – санкций. На этом фоне Бернем своим визитом хочет выразить поддержку увядающему проекту «партии войны», – рассуждает Долгов.

«Что касается обещанной передачи технологии производства дальнобойных ракет, то для ВСУ она мало что изменит. Расположенные на Украине сборочные площадки станут очередными целями российских сил», – подчеркнул дипломат.

В понедельник премьер-министр Британии Энди Бернем прибыл в Киев. Для него поездка на Украину стала первым зарубежным визитом в должности главы британского правительства. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским, а также принять участие в заседании «коалиции желающих».



В преддверии визита канцелярия премьера распространила заявление, согласно которому Бернем объявит о передаче Киеву секретных данных о британских компонентах для создания ракет большой дальности SCALP. Отмечается, что раскрытие информации необходимо для создания сборочных линий по производству ракет на украинской территории, над чем работают власти республики и Франции.

В Кремле раскритиковали планы Лондона передать Киеву военные технологии. «Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что российские военные получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования, и принимают меры для уничтожения этих объектов.

По мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, сам факт публичного заявления о передаче секретной информации указывает на провокационную роль Лондона. Дипломат подчеркнул, что британские власти могли бы передать эти данные в тайне, но предпочли сделать из этого публичное событие.

SCALP представляет собой французскую версию британской ракеты Storm Shadow, обе системы построены на общих французских и британских технологиях. Помимо переговоров, Бернем примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 35-летия независимости Украины. Отметим, Британия занимает третье место в рейтинге недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД.

Стоит также отметить, что в Киев прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, премьер Люксембурга Люк Фриден и президент Эстонии Алар Карис. Их визит приурочен ко Дню независимости Украины.

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