Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Зеленский назвал россиян динозаврами
Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает россиян динозаврами. Также он сказал, что не видит смысла в диалоге с президентом России Владимиром Путиным.
«Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Он заявил: «Нельзя просто: слушай, а давай поговорим». Зеленский сказал, что ему « не о чем» вести диалог с Путиным.
При этом, как пишут украинские СМИ, Зеленский также заявлял, что «готов к любому формату переговоров». По его версии, российская сторона стремится к продолжению конфликта, поэтому Москве якобы нечего сказать «на мирных переговорах», передает РБК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».