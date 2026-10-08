  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Жители пяти районов Киева остались без воды
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня

    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Китай отклонил просьбу ЕС об ограничении экспорта гибридных авто

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

    «Китай отклонил просьбу Европейского союза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, поскольку обе стороны вступают в заключительный этап переговоров, направленных на предотвращение торгового конфликта», – пишет Financial Times (FT).

    Теперь Европейская комиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных товаров, сообщили два дипломата, знакомых с планом ЕС.

    Ранее Bloomberg выяснило, что ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

    СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.

    Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

    Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

    Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

    В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

    В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
    2 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 9 и 10 октября в связи с ожидаемым усилением ветра.

    Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».

    Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.

    Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.

    Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека

    МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Игарском проезде на северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в квартире жилого дома, в результате которого были спасены три человека, сообщили в столичном ГУ МЧС.

    Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.

    В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.

    В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Поезда на фиолетовой ветке московского метро вернули в график

    Дептранс Москвы: Движение на фиолетовой ветке метро вернулось в график

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро вернулось в график после кратковременного увеличения интервалов.

    Интервалы движения поездов на юго-восточном участке фиолетовой ветки временно увеличивали для проверки инфраструктуры, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Позднее в ведомстве уточнили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии было возвращено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение на серой ветке метро Москвы возобновили после остановки.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве загорелась квартира на втором этаже 17-этажного жилого дома в Игарском проезде, сообщили в экстренных службах столицы.

    В 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелась квартира на втором этаже, передает РИА «Новости». «Произошло возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Игарский проезд, 13», – рассказал агентству представитель экстренных служб.

    Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве загорелся дом XIX века на Большой Никитской улице.

    В понедельник пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве.

    В апреле при пожаре в жилом доме в столице пострадали три человека.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Врачи в Москве спасли проглотившую 250 магнитов девочку

    Депздрав: Московские врачи спасли проглотившую 250 магнитов двухлетнюю девочку

    Tекст: Вера Басилая

    Врачи московской Морозовской детской больницы успешно извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 магнитных шариков, которые она проглотила за один раз, сообщил столичный департамент здравоохранения.

    Родители привезли ребенка с сильным кашлем в Морозовскую больницу, где рентген выявил в желудке более 250 магнитных шариков, сообщает Депздрав Москвы.

    «Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов за раз – ее спасли московские врачи», – отмечается в сообщении ведомства.

    В департаменте пояснили, что магниты могли попасть из желудка в кишечник и притянуться друг к другу через стенки, образовав отверстия и вызвав воспаление брюшной полости.

    Медики оперативно достали все инородные тела через пищевод с помощью специальных эндоскопических инструментов. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой.

    Ранее врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 130 магнитов.

    Хирурги в Кузбассе извлекли метровый штырь из пациента.

    Врачи в Подмосковье достали металлический амулет из желудка ребенка.

    В феврале оренбургские медики удалили из желудка ребенка 14-сантиметровую ложку.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    В Москве пресекли работу финансовой пирамиды с косметикой на 100 млн рублей

    В Москве раскрыли финансовую пирамиду с ущербом свыше 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции пресекли в Москве работу финансовой пирамиды, маскировавшейся под реализацию косметики, ущерб превысил 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Организаторы обещали прибыль до 120% годовых, призывая инвестировать в бизнес-проекты, связанные с натуральной косметикой, указала Волк в Max.

    «Предприимчивые женщины широко рекламировали бизнес-проекты... При этом они убеждали граждан инвестировать денежные средства в их развитие с возможным получением прибыли до 120% годовых», – добавила она.

    Исполнять обязательства и развивать бизнес не планировалось. Одна из подозреваемых задержана, возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве.

    Летом суд в Москве приговорил создателей финансовой пирамиды за обман пенсионеров.

    В июне МВД сообщило о задержании в Москве организаторов финансовых пирамид.

    В марте из Турции в Россию депортировали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико».

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Москве задержали трех граждан Киргизии за похищение соотечественника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве правоохранители задержали трех граждан Киргизии по подозрению в похищении своего соотечественника, сообщили в киргизском МИД.

    «В настоящее время правоохранительными органами Российской Федерации задержаны трое предполагаемых участников инцидента», – заявили в пресс-службе МИД Киргизии, передает РИА «Новости».

    Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о похищении человека. Потерпевший получает необходимую медицинскую помощь.

    Инцидент произошел 5 октября. В соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин избивают четвертого и пытаются затолкать его в багажник такси. Посольство Киргизии в Москве и представительство МВД республики в России поддерживают связь с российскими следователями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали иностранцев за похищение знакомого в Москве.

    В феврале в столице было найдено тело таксиста, убитого подозреваемыми в похищении.

    Один из подозреваемых был ликвидирован на Рублевском шоссе.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль авиацию в Московском регионе

    Минтранс и Росавиация взяли под контроль работу авиации в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне введенных ограничений в столичных аэропортах Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе.

    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе. Это было сделано на фоне введенных ограничений в столичных аэропортах.

    «Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – сообщает Росавиация.

    Сейчас аэропорт Жуковский функционирует по согласованию с соответствующими органами. При этом Внуково, Шереметьево и Домодедово полностью открыты на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что введенные в аэропортах ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.

    В воскресенье Домодедово и Шереметьево переходили на обслуживание рейсов по согласованию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Остановлена работа метро в Киеве
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    Иркутские власти отменили введенный из-за пневмонии карантин
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

    Перейти в раздел

    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации