Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

Tекст: Ольга Иванова

Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

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