Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся
В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП
В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.
Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.
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