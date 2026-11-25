Tекст: Алексей Дегтярёв

ДТП произошло около 07.40 по местному времени на Бердском шоссе. 18-летняя девушка за рулем Volkswagen столкнулась с Toyota Funcargo, стоявшей на развороте, указало ведомство в Max.

После этого Toyota Funcargo врезалась в Renault Sandero, который столкнулся с Toyota Mark 2 под управлением 26-летнего водителя. Затем Toyota Mark 2 ударила автомобиль SsangYong, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

Для освобождения водителя и пассажирки одной из машин потребовалась помощь спасателей МЧС и муниципальной службы. В больницу доставлены водитель и пассажир Volkswagen, два пассажира и водитель Toyota Funcargo, а также водитель Renault Sandero. На месте работает наряд ДПС, личности пострадавших устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Искитиме Новосибирской области четыре пассажира маршрутного автобуса обратились за медицинской помощью после ДТП с легковым автомобилем.

В прошлом году на трассе Р-256 в регионе женщина-водитель Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan, в результате чего погибли три человека.