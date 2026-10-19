Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Ушедшие иностранные автоконцерны продолжили получать выручку в России
Ушедшие иностранные автоконцерны продолжили зарабатывать в России
Минимум девять покинувших Россию иностранных автомобильных производителей сохранили в стране дочерние предприятия, которые продолжают приносить им финансовую прибыль.
Часть иностранных автомобильных концернов, объявивших об уходе из России, сохранила дочерние компании в стране и продолжает получать выручку, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Rusprofile.
Авторы исследования отмечают, что после весны 2022 года зарубежные производители по-разному распорядились своими российскими активами. Некоторые из них продали бизнес местным инвесторам без права обратного выкупа или запустили процедуру банкротства дочерних структур. Однако часть концернов сохранила юридические лица, поддерживает их работу, регистрирует товарные знаки и рассчитывает в будущем вернуться на российский рынок.
В частности, немецкая компания BMW сохранила три организации, две из которых в 2025 году получили около 6,5 млрд рублей выручки. Концерн продолжает поставлять запчасти и обслуживать автомобили. Южнокорейская марка Hyundai после продажи завода в Петербурге также оставила несколько компаний. Вместе со структурами Kia их совокупная выручка за прошлый год превысила 4,2 млрд рублей. Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, но входящий в его группу бренд Porsche сохранил три представительства, которые принесли около 1,2 млрд рублей.
Свое присутствие на российском рынке в различных формах также сохранили компании Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. В то же время бывшие предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover полностью перешли под управление местных собственников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уход части западных компаний из России абсолютно скотским.
Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил о преодолении последствий ухода иностранных IT-компаний.
Президент Владимир Путин отметил, что покинувшие рынок бренды подставили российских партнеров.