Мишустин: Благодаря наработкам Россия преодолела уход западных IT-компаний

Tекст: Александра Юдина

По его словам, объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 трлн рублей, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что уход западных компаний оставил российских пользователей без поддержки, однако имевшиеся наработки позволили преодолеть кризис. Именно тогда в России начали масштабно внедряться собственные базовые технологии.

Премьер напомнил, что для ускорения выпуска востребованных программ и перехода крупнейших предприятий на них было принято решение о создании индустриальных центров компетенций на полях конференции ЦИПР.

По его словам, на ЦИПР и стратегических сессиях в правительстве рассматривались ключевые проекты, совершенствовались подходы и обсуждались меры поддержки российского программного обеспечения.

Мишустин сообщил, что доля сферы информационных технологий в ВВП России за три года выросла более чем на треть, составив 2,4%. Он также отметил, что ИТ-компании активнее инвестируют в развитие, увеличивают закупки оборудования и расширяют вычислительные мощности – вложения в основной капитал выросли в 2,5 раза и превысили 800 млрд рублей за прошлый год.

Премьер добавил, что в индустрии информационных технологий работает уже почти 1 млн человек, что на 50% больше по сравнению с 2022 годом. Он подчеркнул, что государственная поддержка, включая льготы по налогу на прибыль и сниженные страховые взносы для разработчиков, способствовала успеху отрасли.

Мишустин отметил, что треть предприятий отмечают рост продаж и числа новых клиентов, а оценка делового климата находится на максимальном уровне.

Мишустин также заявил, что Россия готова делиться лучшими практиками с зарубежными партнерами и что стране есть чем гордиться в цифровой сфере.

Он выразил надежду, что конференция ЦИПР будет способствовать дальнейшему укреплению бизнес-контактов и обмену мнениями между крупнейшими заказчиками и ИТ-компаниями.

Ранее в России создали центр для развития космических технологий НТИ. К сегодняшнему дню центры подготовили более 68 тыс. специалистов и реализовали свыше 450 проектов, среди которых – первый водородный дрон, робот-картограф и станция 5G на отечественном оборудовании.