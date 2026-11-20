Приглашение в Москву станет для Европы проверкой на готовность к миру

Tекст: Олег Исайченко

Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву, чтобы понять их позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США рассказал Владимир Путин. Позже замглавы МИД Сергей Рябков подтвердил, что РФ уже прорабатывает организацию визита представителей Британии, Германии и Франции.

«Мы ждем ответа на приглашение», – сказал он, добавив, что Москва уже видит, как в перечисленных странах начались обсуждения этого предложения. Эту информацию подтверждает и Bloomberg, по данным которого неназванный советник по нацбезопасности одной из стран «евротройки» якобы обсуждал возможность встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Идея российского лидера застала руководителей ЕС в Берлине, где проходила встреча «коалиции желающих» со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джередом Кушнером. В ней же принимал участие и Владимир Зеленский, который в интервью Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом в России) призвал глав «евротройки» отказаться от поездки в Москву.

По его мнению, «уместнее» будет организация встречи на «нейтральной площадке» – в любом городе, в любой стране. «Думаю, это было бы неправильно. Ведь лучше, когда все стороны демонстрируют прогресс и готовность положить конец войне», – пояснил он.



Между тем, к диалогу европейцев подталкивают и американцы. Так, Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами «евротройки» и Владимиром Зеленским призвал европейских коллег заключить сделку с Москвой, чтобы они могли потратить на свои нужды те средства, которые сейчас направляют на поддержку Киева.

«Приглашение в Москву станет для Европы настоящим тестом на готовность к миру. Если лидеры ЕС откажутся от диалога, то таким образом они солидаризируются с позицией Владимира Зеленского, который столицу России подходящим для переговоров местом не считает, требуя найти «более нейтральный» город», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Таким образом, отмечает он, Европа рискует признать себя полноценной стороной конфликта. «На текущий момент союз вообще не выглядит стороной, желающей мира. Они продолжают закупать вооружения для ВСУ и раз за разом обрубают любые возможности для диалога, предпочитая наблюдать за тем, как Украина тает на глазах», – акцентирует он.

При этом, по его мнению, дискуссия о «нейтральном статусе» площадки для переговоров играет здесь второстепенную роль. «Обсуждать накопившиеся проблемы, искать компромиссы, стремиться понять друг друга – это то, чем должны заниматься политики», – объясняет собеседник, добавляя, что европейцы даже не спешат выдвигать какие-либо идеи об урегулировании конфликта.

«Стремление уладить противоречия – это логика самой жизни, которая стоит выше любых юридических формальностей. Отвергая ее, европейцы отказываются от самой возможности остановить этот конфликт, делая выбор, возможно, бесповоротно, в пользу войны, обрекая тем самым тысячи людей», – отмечает Скачко.

Решения, принимаемые европейскими партнерами Киева, пока не позволяют говорить об их нацеленности на мирное урегулирование конфликта,

соглашается политолог Владимир Корнилов. В пример он привел киевско-брюссельский проект «Многонациональные силы Украины», в рамках которого 24 государства пообещали выделить военные подразделения для развертывания на украинской территории после окончания боевых действий.

При этом, напомнил спикер, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил: для Москвы неприемлемо введение любых войск на территорию Украины. «Так называемая коалиция желающих прекрасно понимает позицию российской стороны. Однако Европа включила соответствующий пункт в свою повестку и делает вид, что готовится всерьез обсуждать этот вопрос», – заметил эксперт.

К тому же, продолжил он, остается открытым вопрос о составе европейской делегации для потенциального участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. «Ранее появлялись сообщения о возможном делегировании странами Европы советников по национальной безопасности. Сейчас в Брюсселе идут довольно интенсивные споры о том, кто должен представлять регион на высшем уровне», – указал спикер.

«Не удивлюсь, если в итоге Брюсселем будут выбраны какие-нибудь откровенные русофобы из польского руководства. Другими словами, Европа сделает выбор в пользу заведомо недоговороспособных представителей», – допустил политолог.

В то же время Брюссель имитирует дипломатическую деятельность и ведет переговоры с США, чтобы не оказаться на обочине процесса,

подчеркнул аналитик. «Европейские лидеры испытывают реальное беспокойство в связи со встречей Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне», – заметил собеседник.

«Судя по всему, Европе рано или поздно придется всерьез озаботиться тем, чтобы попасть за стол переговоров. Однако пока украинские власти готовы воевать до последнего украинца, этого не произойдет», – указал Корнилов.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар отметил: Трампу нужна сделка Запада с Россией по Украине. «Если Европа ее заблокирует, это разрушит одну из главных целей внешней политики главы Белого дома. Президент США обещал, что закончит конфликт. Судя по всему, Путин на своих жестких условиях готов заключить мир. Но Брюссель не хочет ни в чем уступать интересам Москвы, виня одну ее в украинском кризисе», – уточнил спикер.

«Главная интрига: кто сильнее – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейцы или пока еще лидер западного мира Трамп? Может быть, главе Белого дома удастся преодолеть противостояние Европы и добиться мирного соглашения. В противном случае США выйдут из программ помощи Киеву и поддержки конфликта на стороне Украины. И тогда весь этот груз полностью ляжет на плечи Европы. В ближайшее время выяснится, какой вариант победит», – заключил Рар.