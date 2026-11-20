И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Танкер загорелся после обстрела в Ормузском проливе
UKMTO: В Ормузском проливе танкер загорелся после попадания снаряда
Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о возгорании на танкере в Ормузском проливе в результате попадания в него неизвестного снаряда.
Судно, следовавшее из Персидского залива через Ормузский пролив, подверглось обстрелу в 15 км к северу от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».
UKMTO уточнило, что неизвестный снаряд поразил носовую часть левого борта танкера, после чего служба безопасности доложила о возгорании на судне. Информация о пострадавших членах экипажа пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Управление морских торговых операций Британии сообщило о попадании снаряда в машинное отделение танкера в Ормузском проливе.
В среду Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от пролива.
В результате нападения на судно компании ADNOC Logistics & Services ранения получили 11 членов экипажа.