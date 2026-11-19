Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе
В Ормузском проливе снаряд поразил машинное отделение танкера, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).
Инцидент произошел в шести морских милях к северу от оманского города Эль-Хасаб, передает РИА «Новости».
«UKMTO получило с запозданием сообщение об инциденте», – говорится в сообщении управления.
В UKMTO уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности, погибших и раненых нет, при этом информация о возможных повреждениях судна и об ущербе окружающей среде пока отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Ирана сообщили, что к востоку от Ормузского пролива три нефтяных танкера подорвались на морских минах.
Во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве и возгорании нефтяного танкера на морской мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.