Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в шести морских милях к северу от оманского города Эль-Хасаб, передает РИА «Новости».

«UKMTO получило с запозданием сообщение об инциденте», – говорится в сообщении управления.

В UKMTO уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности, погибших и раненых нет, при этом информация о возможных повреждениях судна и об ущербе окружающей среде пока отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Ирана сообщили, что к востоку от Ормузского пролива три нефтяных танкера подорвались на морских минах.

Во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве и возгорании нефтяного танкера на морской мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.

