Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
Посольство США в Бахрейне призвало американцев к бдительности из-за Ирана
Американское посольство в Бахрейне призвало граждан США проявлять повышенную бдительность в связи с угрозами нападений со стороны Ирана и йеменских хуситов.
Дипмиссия рекомендовала американцам проявлять бдительность на фоне возросшей угрозы вооруженных нападений со стороны хуситов, которых поддерживает Иран, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Иран предпринимает попытки нанести удары по представительствам США и американским объектам в регионе.
Американцам также посоветовали отслеживать возможные предупреждения и учитывать вероятность перебоев в авиасообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран ударил беспилотниками по радару ПВО США на военной базе в Бахрейне.
В тот же день в сторону Ближнего Востока направился американский атомный авианосец Theodore Roosevelt.
В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских дронов на Бахрейн.