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Пезешкиан поблагодарил Путина за политическую и экономическую поддержку Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.
«Честно говоря, мне всегда приятно находиться здесь, в Москве. Всегда проводим полезные переговоры. Вы всегда поддерживаете нас в политических, экономических вопросах. Мы действительно благодарны вам за поддержку, за содействие», – цитирует иранского лидера ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.
Путин сообщил, что Россия всегда рада видеть президента Ирана и возможности обсудить актуальные вопросы.