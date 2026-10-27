Пезешкиан поблагодарил Путина за политическую и экономическую поддержку Ирана

Tекст: Денис Тельманов

«Честно говоря, мне всегда приятно находиться здесь, в Москве. Всегда проводим полезные переговоры. Вы всегда поддерживаете нас в политических, экономических вопросах. Мы действительно благодарны вам за поддержку, за содействие», – цитирует иранского лидера ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

Путин сообщил, что Россия всегда рада видеть президента Ирана и возможности обсудить актуальные вопросы.