Эксперт: В России сформирован комплексный подход к трудоустройству ветеранов СВО

Эксперт Семенова: Россия своевременно модернизирует систему трудоустройства ветеранов

Tекст: Андрей Резчиков

«В вопросе трудоустройства ветеранов необходимы комплексные решения. У каждого бойца свои профессиональные навыки и травмы. Поэтому, на мой взгляд, государство проводит грамотную политику, делая ставку на адресное сопровождение каждого человека, вернувшегося с фронта», – отметила Ксения Семенова, заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО.

В поиске работы ветеранам помогают социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и сотрудники кадровых центров Минтруда. «Уже действуют инструменты персонального сопровождения: тестирование, пробные стажировки на предприятиях, обучение конкретной специальности, психологическая поддержка и индивидуальная адаптация рабочих мест», – рассказала собеседница.

В качестве успешного примера Семенова привела проект «Промышленный туризм», который Ассоциация ветеранов СВО реализует в Московской области. Ветераны посещают крупные предприятия региона, где работодатели знакомят их с производством и помогают оценить перспективы трудоустройства. «Человек заранее видит территорию, людей, ритм работы, условия труда… Это снижает тревожность при поиске нового профессионального пути», – пояснила Семенова.

При этом возможности для ветеранов не ограничиваются поиском вакансий. «Ветераны СВО активно пользуются такими мерами поддержки, как грант «Агромотиватор» и социальный контракт. Люди, которые отвечали в зоне СВО за своих боевых товарищей, переносят это чувство ответственности и в гражданскую жизнь, становясь предпринимателями. В Ассоциации мы рассказываем о таких историях в тесном партнерстве с военкорами», – отметила спикер.

По мнению Семеновой, опыт ветеранов востребован и в условиях санкций и импортозамещения, когда особенно важно уметь эффективно действовать при ограниченных ресурсах. «Ветераны как раз про это: они привыкли организовывать процессы при ограниченных ресурсах, быстро оценивать обстановку и действовать исходя из нее. А это сейчас особенно важно, например, при выстраивании новых цепочек поставок или запуске импортозамещающих производств», – добавила собеседница.

Еще одно преимущество ветеранов – способность сохранять хладнокровие и оперативно менять планы. По словам Семеновой, эти качества «помогают работодателю и коллективу не буксовать в турбулентности». Кроме того, навыки командной работы позволяют ветеранам эффективно распределять задачи с учетом сильных сторон сотрудников и поддерживать коллег. Это особенно важно при расширении бизнеса и совершенствовании рабочих процессов.

«И когда такой опыт встречается с сильной отраслевой экспертизой коллектива, действительно получается мощный симбиоз: работодатель получает сотрудника, на которого можно положиться в сложной ситуации, а ветеран – возможность применить свои навыки там, где они реально нужны», – подчеркнула специалист.

Важную роль в трудоустройстве играет и обратная связь от самих ветеранов. Семенова рассказала об исследовании, которое Ассоциация провела совместно с Федеральным центром компетенций в пяти пилотных регионах. Его участниками стали ветераны, которые обращались в кадровые центры, но затем переставали выходить на связь.

«Мы дошли до каждого ветерана, который обращался в кадровый центр, а потом перестал выходить на связь. Работу выстроили по принципу «равный – равному»: ветераны, уже нашедшие себя в мирной жизни, разговаривали с товарищами, которые «взяли паузу». Так удавалось услышать реальные причины, а не социально приемлемые ответы: неподходящий график, удаленность места работы, опасения из-за здоровья, несоответствие зарплаты или ощущение, что опыт не ценят», – отметила заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО.

Полученные данные позволили кадровым центрам корректировать предложения с учетом реальных потребностей ветеранов: менять условия труда, подбирать обучение и искать вакансии ближе к дому. «Фокус был на совместном поиске маршрута. Благодаря этому появились успешные истории трудоустройства. Если ветеран понимает, что о проблеме принято говорить, ошибки замечают и исправляют, а варианты решения ищут вместе, не наказывая за неудобные вопросы, растет психологическая безопасность и доверие», – резюмировала Семенова.

Таким образом, трудоустройство ветеранов требует не только подбора подходящих вакансий, но и индивидуального сопровождения, учета опыта и готовности работодателей адаптировать рабочие места. Государственная система поддержки призвана обеспечить людям, прошедшим через боевые испытания, возможности для профессионального роста и самореализации. Это соответствует обозначенной президентом России Владимиром Путиным задаче поддерживать ветеранов и помогать им возвращаться к полноценной мирной жизни.

На форуме «Вместе победим» в августе этого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 127 тыс. участников СВО трудоустроены, а 9,5 тыс. открыли бизнес.

В регионах также сообщают о высоких показателях трудоустройства ветеранов: в Ярославской области работу нашли 75,9% ветеранов, в Нижегородской – 78%, Татарстане – 74%, Тульской области – 73%, Санкт-Петербурге – 70%.

Общественное отношение к возвращению ветеранов на гражданскую работу также преимущественно положительное. По данным ВЦИОМ, 58% россиян положительно отнеслись бы к появлению ветерана СВО в своем коллективе, а 59% считают, что его опыт может быть полезен в гражданской сфере.

Ветераны не только строят карьеру и открывают свое дело, но и помогают другим участникам СВО адаптироваться к мирной жизни. Эту практику продемонстрировал прошедший в июле в Москве этап программы наставничества «Равный – равному», в рамках которой вернувшиеся с фронта защитники поддерживают боевых товарищей и их семьи.

Так, ветеран СВО Анатолий Очиртаров развивает сельское хозяйство в Кяхтинском районе Бурятии. В 2023 году он получил грант «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», а спустя два года окончил «Школу фермера» Минсельхоза республики. С 2025 года Очиртаров использует агродроны для обработки полей и внесения удобрений. Продукция его хозяйства поставляется в школы и детские сады района, а сам фермер участвует в подготовке кадров для АПК: в 2025 году у него прошли практику 38 студентов.

Другой пример – Дмитрий Чупов, участник СВО в 2023–2025 годах, служивший оператором БПЛА и командиром отделения разведки. После завершения контракта он присоединился к региональной кадровой программе «СВОи Герои. Куzбасс». В рамках практического обучения природоохранной деятельности Чупов проехал более 2,5 тыс. км по региону и подготовил выпускную работу о применении беспилотников в разных сферах. С декабря 2025 года он возглавляет Федерацию гонок дронов Кузбасса: сформированная им команда завоевала десять окружных кубков. Кроме того, Чупов участвует в патриотическом воспитании молодежи и помогает другим ветеранам проходить реабилитацию.

Алексей Рукавичников вернулся к работе после двух лет службы в зоне СВО, где выполнял задачи на передовой и занимал различные должности – от командира отделения и взвода до разведчика-сапера и штурмовика. Сейчас в Новоуральске он отвечает за качество подготовки парогазотурбинного оборудования ТЭЦ к зиме.

«Мой боевой опыт научил меня быстро принимать важные решения, не бояться ответственности, распределять силы и ресурсы, ответственно подходить к любой задаче. Эти качества сейчас помогают мне выполнять свою работу на ТЭЦ и обеспечивать надежное снабжение города теплом и энергией», – поделился ветеран.

Руководитель Рукавичникова называет его одним из самых надежных и опытных специалистов ремонтной службы, готовым браться за новые задачи. Помимо работы, ветеран встречается со школьниками Новоуральска, рассказывает о боевом опыте, взаимовыручке и сплоченности.

Еще один путь – создание собственных проектов. После возвращения с СВО Евгений Шушков учредил частную охранную организацию «Рубин», спортивно-патриотический клуб «Рубин» и кадровый центр «Рубин Плюс». В клубе планируют заниматься с детьми под руководством ветеранов СВО, предусмотрев как коммерческие группы, так и бесплатные занятия для тех, кто нуждается в поддержке.

«Будут и коммерческие группы, и группы льготной категории. К примеру, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников специальной военной операции, дети из многодетных семей будут заниматься бесплатно», – рассказал Шушков.

Ветеран СВО Игорь Игошин ушел на фронт в 20 лет. Он служил в 488-м гвардейском мотострелковом полку, выполнял задачи на Харьковском направлении в составе реактивной артиллерийской батареи, а затем защищал государственную границу в Курской области, где был заместителем командира взвода и командиром минометного расчета. Сегодня Игошин работает младшим судебным приставом, обеспечивая безопасность при исполнительных действиях и судебных заседаниях, а также охрану зданий судов.