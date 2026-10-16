CBS News: Дефицит ракет ПВО в армии США сохранится минимум до 2030 года

Tекст: Мария Иванова

Из-за поставок вооружений на Украину и расхода арсеналов на Ближнем Востоке запасы ракет для американских комплексов упали до стратегически опасного уровня, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

За время боевых действий американская армия израсходовала до 61% довоенного запаса ракет PAC-3 и порядка 82% противоракет THAAD. При этом цикл исполнения новых контрактов занимает от трех с половиной до четырех с половиной лет.

Оборонное предприятие Lockheed Martin рассчитывает нарастить выпуск систем до 400 единиц в год. Однако, по оценке американских официальных лиц и отраслевых экспертов, даже при отсутствии новых трат на восстановление запасов уйдет не менее пяти лет из-за ограниченных производственных мощностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot.

Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем противовоздушной обороны.

Во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет для нужд Киева.