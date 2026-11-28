Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Марочко: Большинство жителей покинули Славянск и Краматорск из-за кризиса
Большинство жителей покинули подконтрольные ВСУ Славянск и Краматорск
Большая часть населения подконтрольных украинским войскам Славянска и Краматорска покинула эти города из-за постоянного ухудшения гуманитарной обстановки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря о гуманитарной ситуации Славянска и Краматорска, то она ежедневно ухудшается. Сейчас уже у людей нет элементарных средств к существованию. <…> Большая часть жителей Славянска и Краматорска уже покинула города», – заявил Марочко ТАСС.
По его словам, в городах отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, а электричество появляется крайне редко и на короткое время.
Военный эксперт добавил, что мобильная связь в населенных пунктах практически не работает. Продуктовые магазины и аптеки закрываются, а оставшиеся распродают последние запасы товаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских ТЦК задерживали жителей Константиновки при попытках эвакуироваться в тыл.
В октябре назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных ВСУ Краматорского и Славянского районов ДНР.
Свидетельница сообщила об уничтожении украинским танком храма в Константиновке.