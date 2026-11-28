Большинство жителей покинули подконтрольные ВСУ Славянск и Краматорск

Tекст: Катерина Туманова

«Говоря о гуманитарной ситуации Славянска и Краматорска, то она ежедневно ухудшается. Сейчас уже у людей нет элементарных средств к существованию. <…> Большая часть жителей Славянска и Краматорска уже покинула города», – заявил Марочко ТАСС.

По его словам, в городах отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, а электричество появляется крайне редко и на короткое время.

Военный эксперт добавил, что мобильная связь в населенных пунктах практически не работает. Продуктовые магазины и аптеки закрываются, а оставшиеся распродают последние запасы товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских ТЦК задерживали жителей Константиновки при попытках эвакуироваться в тыл.

В октябре назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных ВСУ Краматорского и Славянского районов ДНР.

Свидетельница сообщила об уничтожении украинским танком храма в Константиновке.