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В Курске из-за повреждения трубы без тепла остались более 7 тыс. человек
Из-за повреждения трубы в Курске без тепла остались 7 тыс. человек
В Курске в результате повреждения подземного подающего трубопровода нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение в 56 многоквартирных домах, сообщило региональное ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о повреждении на подающем трубопроводе, подземной части прокладки диаметром 400 мм, по ул. Черняховского, г. Курска. Нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что в зону проведения восстановительных работ попали 56 многоквартирных домов, в которых проживают 7108 человек, включая 2135 детей. Социально значимых объектов в зоне отключения нет.
На место инцидента выехала оперативная группа управления по делам ГО и ЧС Курска, специалисты ГУ МЧС и сотрудники местного филиала компании «РИР Энерго» – «Курская генерация». Ведутся восстановительные работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Курске прекратилась подача отопления и горячей воды в 72 многоквартирных дома из-за повреждения подземной магистрали. Позже в тот же день подача тепла была полностью восстановлена.