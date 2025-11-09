Депутат Говырин сообщил об индексации военных пенсий на 4% в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

Индексация военных пенсий пройдет одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур, что отразится на размере пенсий, так как они рассчитываются как доля от этого довольствия.

«С 1 октября 2026 года военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 4%», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, необходимое финансирование уже включено в проект федерального бюджета на 2026 год.

Говырин подчеркнул, что в результате совокупного повышения удастся удержать материальное обеспечение военных пенсионеров на уровне, приближенном к выплатам действующих военнослужащих.

Новая индексация затронет около 3 млн 131 тыс. бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, получающих пенсию по выслуге лет или по инвалидности.

Депутат особо отметил, что для многих семей, особенно в регионах, где значительная часть доходов складывается из военных пенсий, это повышение будет ощутимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Соцфонда России Сергей Чирков заявил, что средний размер пенсий по старости вырастет в 2026 году почти на 2 тыс. рублей.

Проект федерального бюджета предусматривает индексацию выплат для пенсионеров, ветеранов и бюджетников с учетом инфляции и роста заработных плат. В Госдуме назвали дату выплаты январских пенсий.