    9 ноября 2025, 04:58 • Новости дня

    Депутат Говырин сообщил об индексации военных пенсий на 4% в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Пенсии бывших военнослужащих в России будут проиндексированы в октябре 2026 года на 4%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

    Индексация военных пенсий пройдет одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур, что отразится на размере пенсий, так как они рассчитываются как доля от этого довольствия.

     «С 1 октября 2026 года военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 4%», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, необходимое финансирование уже включено в проект федерального бюджета на 2026 год.

    Говырин подчеркнул, что в результате совокупного повышения удастся удержать материальное обеспечение военных пенсионеров на уровне, приближенном к выплатам действующих военнослужащих.

    Новая индексация затронет около 3 млн 131 тыс. бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, получающих пенсию по выслуге лет или по инвалидности.

    Депутат особо отметил, что для многих семей, особенно в регионах, где значительная часть доходов складывается из военных пенсий, это повышение будет ощутимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Соцфонда России Сергей Чирков заявил, что средний размер пенсий по старости вырастет в 2026 году почти на 2 тыс. рублей.

    Проект федерального бюджета предусматривает индексацию выплат для пенсионеров, ветеранов и бюджетников с учетом инфляции и роста заработных плат. В Госдуме назвали дату выплаты январских пенсий.

    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    9 ноября 2025, 00:31 • Новости дня
    Умер народный артист Владимир Симонов

    Умер народный артист Владимир Симонов на 69-м году жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

    Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

    Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 07:37 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    @ Vadim Savitsky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Средствами ПВО в ночь на субботу были уничтожены более 75 дронов ВСУ над десятью регионами России, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что 36 дронов уничтожено над Ростовской областью, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, девять – над Курской и восемь – над Волгоградской областями.

    По пять беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью и над Республикой Крым, три дрона сбиты над Саратовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили на Воронежской, Смоленской и  Орловской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    8 ноября 2025, 07:19 • Новости дня
    Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита

    Депутат Останина призвала запретить животных в заведениях общепита

    Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой внести изменения в санитарные нормы, исключающие пребывание домашних животных в местах общественного питания.

    Останина обратилась в Минздрав России с просьбой изменить санитарные правила, чтобы исключить возможность присутствия животных в местах общественного питания, передает РИА «Новости».

    В обращении подчеркивается, что по действующим нормам в таких помещениях не должно быть насекомых и грызунов, однако формулировка не запрещает владельцам кафе и ресторанов пускать гостей с питомцами.

    «Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: «в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных», – сказано в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московская прокуратура обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира. Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах.

    8 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие в зоне спецоперации заметили, что собаки и другие животные первыми реагируют на приближающийся артобстрел, прячась в укрытиях за несколько минут до начала атаки, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик».

    Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

    По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

    «Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

    По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    8 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Судно Neksu с россиянами на борту взяла на буксир береговая охрана Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    Дрейфовавшее у берегов Японии грузовое судно Neksu с россиянами на борту взяла на буксир береговая охрана страны, сообщил вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.

    «Вчера вечером Neksu был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (6.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности, – сообщил вице-консул РИА «Новости».

    Судно Neksu под флагом Того с 15 россиянами на борту дрейфовало в японском заливе Тояма из-за поломки двигателя. Из Владивостока оно следовало в порт Фусики-Тояма, сообщив утром 7 ноября о неисправности примерно в 50 км к северо-востоку от порта Хими. Корпус Neksu цел, но судно потеряло ход и дрейфовало.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский экипаж судна «Урса Майор», тонущего в Средиземном море, был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт Картахена в декабре 2024 года. В ноябре военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с застрявшего на скалах катера.

    8 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Онколог Иванов раскрыл влияние клетчатки на лечение онкозаболеваний

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление не менее 20 граммов клетчатки в сутки способствует лучшему ответу на анти-PD-1 препараты против опухолей, заявил онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

    По словам врача, рацион, богатый клетчаткой, может усиливать эффективность препаратов, блокирующих белок PD-1, таких как ниволумаб и пембролизумаб.

    Пациенты, употребляющие не менее 20 граммов клетчатки в день, демонстрируют лучшую реакцию на такую терапию, а каждые дополнительные пять граммов клетчатки, по данным исследований, снижает риск прогрессии почти на треть.

    Врач рассказал «Газете.Ru», что российские ученые из Университета ИТМО и Федерального научно-клинического центра ФМБА установили: разнообразная микрофлора кишечника связана с успехом иммунотерапии у пациентов с меланомой. Микробиом оказывает влияние не только на пищеварение, но и на работу иммунных клеток в борьбе с опухолью.

    По его словам, источники клетчатки включают овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи, семена и зелень, а оптимальный эффект достигается при употреблении не менее 30 различных растений в неделю.

    Применение пробиотических добавок и частый прием антибиотиков могут ухудшить результативность терапии, а ферментированные продукты допустимы только при отсутствии воспаления слизистой и удовлетворительных анализах крови.

    Онколог уточнил, что при ухудшении состояния ЖКТ необходимо временно перейти на щадящий мягкий рацион, а при восстановлении вернуться к разнообразной растительной пище с контролем у лечащего врача.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века.

    Опыты ученых в США выявили связь между бегом на длинные дистанции и риском онкологии. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения.

    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    8 ноября 2025, 22:14 • Новости дня
    Мирошник объяснил цель российских атак на украинские ТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что атаки на объекты в Украине направлены на потенциал ВПК, а не на гражданское население, и не ставят целью ухудшение условий жизни.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с остановкой всех государственных тепловых электростанций Украины. Он указал, что Москва наносит удары по энергетике, обслуживающей потребности военно-промышленного комплекса Украины, а не по гражданским объектам.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Мирошник отметил: «Нынешний удар – это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения».

    Деятель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не стремится ухудшать условия жизни граждан Украины. Он уточнил, что удары по энергетическим объектам объясняются необходимостью лишить украинских военных возможностей, ведь электрифицированная логистика, по его словам, играет ключевую роль для снабжения армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в субботу районы Киева остались без электричества на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине пострадала в результате атаки. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    8 ноября 2025, 07:00 • Новости дня
    Массированную дрон-атаку отразили силы ПВО над Ростовской областью

    Tекст: Катерина Туманова

    Массированная атака дронов ВСУ была отражена над шестью районами Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали», – сообщил он.

    Слюсарь добавил, что данные о последствиях на земле уточняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два человека 2 ноября получили ранения в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали

    11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    8 ноября 2025, 06:27 • Новости дня
    Некоторые страховые взносы проиндексируют с 2026 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Индексация затронет страхователей, использующих Автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

    Согласно постановлению правительства, взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1 января 2026 года проиндексируют. Это затронет страхователей, которые используют  налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», передает ТАСС.

    Для таких страхователей фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежит индексации с 1 января 2026 года в 1,076 раза с учетом роста средней заработной платы в России и составляет 2 959 рублей в год, следует из документа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума в первом чтении одобрила бюджет Фонда соцстрахования на 2026 год.

    8 ноября 2025, 06:52 • Новости дня
    Аэропорты Уфы и Калуги ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о введении временных ограничений полетов в аэропортах Уфы и Калуги.

    «Аэропорты Калуги (Грабцево) и Уфы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    9 ноября 2025, 03:53 • Новости дня
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким поделилась с участниками бизнес-форума «Поколение» своим способом выявления долларовых миллионеров в окружении.

    По словам Татьяны Ким, определить настоящего долларового миллионера можно по скромному стилю одежды и функциональным часам, потому что «это не про яхты, кутежи, <...> это про работу».

    «Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», – передает ее слова РИА «Новости».

    Кроме того, Ким задала бы предполагаемому миллионеру вопрос о предстоящих налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По ее мнению, этот вопрос поставил бы многих в тупик, но не миллионера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя миллиардером, который пожертвовал 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, оказался банкир Тимоти Меллон. При этом известный миллиардер Стивен Коэн выставил на продажу золотой унитаз, стартовая цена которого составляет 10 млн долларов.


    8 ноября 2025, 07:10 • Новости дня
    Аэропорт в Ульяновске объявил о временных ограничениях полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Ульяновский аэропорт Баратаевка временно приостановил работу ради безопасности, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Ульяновска (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.

    Напомним, ранее аэропорты Уфы и Калуги временно ограничили полеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.


    8 ноября 2025, 16:47 • Новости дня
    Замглавы Минобороны России в Пхеньяне встретился с министром обороны КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Пхеньян замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин обсудил с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем расширение военного сотрудничества двух стран, сообщило Министерство обороны России.

    Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем во время визита в Пхеньян, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в частности организацию военно-политической работы в армиях двух стран.

    Горемыкин подчеркнул, что связи между Россией и КНДР по многим направлениям, включая военное сотрудничество, сегодня активно развиваются. В свою очередь, Но Гван Чхоль заявил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями КНДР и России, а также стимулирует сотрудничество между военно-политическими органами двух стран.

    Российская делегация также посетила довузовское Мангендэское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена.

    Кроме того, прошли переговоры с генерал-лейтенантом Пак Ен Илем, который отметил значимость визита для последовательной идейно-политической подготовки военных и развития сотрудничества между военно-политическими структурами России и КНДР.

    В завершение визита Горемыкин и его коллеги возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвящённому освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году.

    Ранее делегация Главного военно-политического управления ВС России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным прибыла в Пхеньян.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации