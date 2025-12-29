Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Песков заявил о грядущих трудностях для лидеров ЕС на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейским руководителям будет непросто на предстоящих выборах из-за растущего недовольства граждан по ключевым вопросам.
На следующих выборах лидерам Евросоюза будет очень нелегко, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналистов о возможном росте недовольства среди европейцев в связи с одобрением кредита для Киева в 90 млрд евро, Песков подчеркнул: «То, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно».
По словам Пескова, до новых выборов гражданам Евросоюза придется мириться с руководителями, которых они избрали ранее.
В Кремле отмечают, что у европейских жителей ограничены инструменты для смены власти между выборами, а недовольство решениями руководства, в частности выделением крупного кредита Киеву, не приведет к досрочным кадровым перестановкам в ЕС.
Ранее лидеры Евросоюза не смогли согласовать изъятие российских активов. В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения на этом фоне.
Газета ВЗГЛЯД писала, что единство ЕС ждет испытание угрозой поражения.