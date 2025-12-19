Бельгия заявила об отказе ЕС когда-либо отдавать России активы

Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не имеет намерения отдавать России активы

Tекст: Вера Басилая

Барт де Вевер заявил по итогам саммита Евросоюза, что ЕС не имеет ни малейшего намерения возвращать российские активы, передает ТАСС.

Он пояснил, что Бельгия поддержала бессрочную заморозку российских активов в своей юрисдикции, но смогла заблокировать их экспроприацию для финансирования Украины.

Де Вевер также охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как «очень сложное, техническое, рискованное и опасное» решение, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника». Он подчеркнул, что обсуждение сопровождалось серьезными сомнениями и вызвало негативную реакцию у ряда государств-членов ЕС.

Ранее Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро.

Участники встречи ЕС на высшем уровне не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

Вместо этого Евросоюз договорился о предоставлении Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, от чего освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

До этого дипломаты ЕС утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз сохраняет за собой право использовать эти активы для финансирования киевского режима.

Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае конфискации активов.

Центральный банк России намерен требовать компенсацию у банков Евросоюза через российские арбитражные суды за заблокированные и использованные без согласия активы.