  • Новость часаРогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО
    Запорожский губернатор Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Трамп назвал Моди «убийцей»
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    На подлете к Москве уничтожено четыре украинских беспилотника
    Рогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
    Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции
    «Аэрофлот» получил право ремонтировать двигатели для Boeing и Airbus
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    3 комментария
    29 октября 2025, 10:04 • Новости дня

    Политик из Финляндии назвал «объявлением войны» возможную блокаду Калининграда

    Финский политик Мема назвал «объявлением войны» возможную блокаду Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой может быть расценено как объявление войны России, заявил финский политик Арманд Мема.

    Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой, которое предложил глава МИД Литвы Кястутис, может быть расценено как объявление войны России, передает РИА «Новости».

    Такое мнение выразил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Арманд Мема, представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы».

    По словам Мема, перекрытие транзита в Калининград – очень опасный ход «для такой мелкой страны». Политик усомнился в том, что ЕС позволит открыть новый фронт в Прибалтике, поскольку «это будет объявлением войны против России».

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Литвы закрыть границу с Белоруссией «мелким».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связь между Калининградом и остальными регионами России продолжит поддерживаться независимо от появления новых ограничений.

    26 октября 2025, 16:53 • Новости дня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

    Президент Литвы Науседа призвал ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов

    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград, сообщила пресс-служба литовского президента.

    В связи с повторяющимися случаями запуска метеозондов с контрабандой президент Литвы предложил рассмотреть идею ограничения транзита в Калининград и закрытия границы с Белоруссией, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы президента отмечается, что правительство Литвы в ближайшие дни должно представить варианты ответных мер.

    По данным портала Delfi, днем ранее глава государства объявил о созыве межведомственного совещания 28 октября после повторяющихся случаев запуска метеозондов в воздушное пространство страны. На текущей неделе аэропорты Литвы трижды временно прекращали работу из-за проникновения метеозондов, которые, по версии литовской стороны, запускались с территории Белоруссии для незаконной перевозки товаров. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых.

    Ранее литовские власти приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией после обнаружения метеозондов.

    Аэропорты Вильнюса и Каунаса ранее останавливали работу из-за появления метеозондов в воздушном пространстве.

    В ночь на субботу в Литву залетели около 90 метеозондов со стороны Белоруссии, неделей ранее их было около 200.

    Комментарии (13)
    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    Комментарии (13)
    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    Комментарии (10)
    28 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаж Орбан газете Politico.

    По его словам, Венгрия пытается создать новый альянс с Чехией и Словакией внутри Евросоюза по вопросу политики в отношении Украины, передает ТАСС.

    Балаж Орбан подчеркнул, что позиция этой «тройки» будет носить скептический характер относительно Украины.

    Советник заявил: «Я думаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным». Он напомнил, что похожее объединение стран Центральной Европы уже показало свою эффективность во время миграционного кризиса, когда, по его словам, стало возможным успешно противостоять происходящему.

    По оценке Politico, формирование такого альянса может значительно осложнить любые попытки Евросоюза принять решения о предоставлении финансовой или военной помощи Киеву. В частности, это касается и вопроса экспроприации Еврокомиссией российских суверенных активов, замороженных на площадке Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась способствовать ускорению вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза обсуждать будущее Украины напрямую с Россией. Орбан также заявил о неэффективности санкций против российской нефти.

    Комментарии (12)
    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    Комментарии (2)
    26 октября 2025, 15:22 • Новости дня
    Песков: Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы
    Песков: Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не оставит без ответа попытки конфискации своих активов за рубежом, будет преследовать по закону как инициаторов подобных решений, так и тех, кто их исполняет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать по закону как инициаторов конфискации российских активов, так и тех, кто их исполняет, используя при этом все доступные национальные и международные юридические инструменты, передает ТАСС.

    Он также отметил позицию властей Бельгии, которые, по его словам, хорошо понимают возможные последствия конфискации российских активов.

    Представитель Кремля удивился, что несмотря на военную риторику, в Европе появляются голоса, призывающие задуматься о последствиях таких шагов. В качестве примера он привел позицию руководства Бельгии, которое высказало опасения, что такие действия могут отпугнуть инвесторов от Европы.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов и поддержала их заморозку до окончания конфликта.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен предупредил, что в случае конфискации Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, среди которых есть капиталы из США и крупных европейских стран.

    Комментарии (6)
    26 октября 2025, 13:13 • Новости дня
    Фицо заявил об отказе Словакии финансировать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к европейским схемам финансирования военных расходов Украины, вне зависимости от их формата.

    По его словам, Словакия не станет участником каких-либо финансовых схем, предлагаемых Европейским союзом для поддержки Украины, передает РИА «Новости». Фицо подчеркнул: «Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами».

    Он добавил, что рассматриваются различные варианты схем, включая совместное финансирование или выдачу кредитных гарантий для Украины. Фицо выразил сомнение в способности Киева когда-либо вернуть такие кредиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил поездку на саммит Евросоюза в Копенгаген из-за проблем со здоровьем. Евросоюз поручил Еврокомиссии изучить возможные последствия изъятия российских активов.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 09:39 • Новости дня
    Politico: Еврокомиссия получит согласие Бельгии на изъятие активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии в вопросе конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов Украине до декабря, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия рассчитывает получить согласие премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера на конфискацию замороженных российских активов для дальнейшего предоставления кредита Украине уже до 18 декабря, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

    Переговоры по этому вопросу продолжаются после того, как 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь единства относительно использования активов РФ. Тогда Барт Де Вевер настоял на том, чтобы все страны ЕС разделили финансовые риски, связанные с блокированными в Бельгии 210 млрд евро российских активов, и предупредил, что Москва может изъять западные активы в ответ.

    Издание отмечает, что Еврокомиссия активно ведет диалог с бельгийскими властями, готова предоставить дополнительные разъяснения и гарантии, а любые решения будут строиться на принципе коллективного распределения рисков.

    Еще один источник в структурах ЕС выразил уверенность, что кредит Киеву под залог российских активов все же будет выдан, отметив, что процесс вопроса уже не в том, произойдёт ли это, а когда это случится. В то же время подчеркивается, что конфискация суверенных российских активов связана с большими рисками, однако реализовать альтернативный план, предусматривающий совместные заимствования ЕС или поиск активов в других странах, еще сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Бельгия ранее согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых возможна конфискация активов России в Евросоюзе.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 13:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в ЕС

    Песков призвал ЕС задуматься о необходимости союза с Польшей после слов Туска

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.

    Песков, комментируя недавние заявления польского политика о «праве» Украины наносить удары по инфраструктуре в европейской части России, заявил, что эти высказывания должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах, передает ТАСС.

    По его словам, руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.

    Песков подчеркнул, что на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения из-за такого тесного союза с государством, которое отстаивает право других государств на террористические действия.

    По его словам, европейские чиновники по непонятным причинам абстрагируются от подобных высказываний польского руководства.

    Он отметил, что действия руководства Польши вызывают вопросы как с точки зрения морали, так и в контексте общей безопасности стран Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве ВСУ наносить удары по любым объектам на территории Европы, которые связаны с Россией.

    Польский суд ранее отказался экстрадировать украинского дайвера Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков», что, по словам Туска, дало Киеву дополнительное основание для таких действий.

    В Совете Федерации осудили высказывание Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 10:45 • Новости дня
    Орбан заявил об угрозе войны из-за захвата активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы способна привести к эскалации конфликта с Россией.

    По его словам, намерение Евросоюза незаконно использовать российские финансовые активы, замороженные на Западе, может привести к прямому конфликту с Россией, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это вызовет конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне».

    Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, эскалацию ситуации возможно предотвратить лишь путем прямых переговоров между Россией и Евросоюзом. Он отметил, что венгерская сторона активно поднимала этот вопрос на последних международных встречах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Бельгия ранее согласилась использовать активы России только при наличии гарантий от Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых страна может поддержать конфискацию российских активов в Евросоюзе.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 22:47 • Новости дня
    Орбан назвал ошибкой отказ ЕС обсудить будущее Украины напрямую с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза от переговоров с Россией и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Орбан заявил, что хотел бы, чтобы Евросоюз начал переговоры с Россией о будущем европейской безопасности и «территории, называемой Украиной», передает РИА «Новости». В интервью телеканалу M1 Орбан высказал мнение, что европейские лидеры должны быть готовы к прямому контакту с российской стороной и стараться достичь соглашения с Москвой.

    Премьер-министр Венгрии высказал мнение, что Евросоюз совершает серьезную ошибку, отказываясь от прямых переговоров с Россией, передает ТАСС.

    Он полагает, что кризис на Украине может быть разрешен только при условии участия внешних игроков, и именно они должны вести переговоры о мире с Россией.

    Орбан выразил озабоченность тем, что сейчас, когда Соединенные Штаты вновь вышли на контакт с Россией, именно им предстоит определять будущее Украины и ее экономических ресурсов. По мнению премьер-министра, Европа рискует оказаться в положении стороннего наблюдателя, утратив возможность влиять на судьбу континента.

    Глава венгерского правительства также считает, что после завершения конфликта Украина должна сохранить самостоятельность и суверенитет, однако вступление страны в Евросоюз, по его словам, нецелесообразно. Орбан подчеркнул, что необходимо заключить отдельные соглашения с Киевом, которые не будут угрожать безопасности Евросоюза.

    Кроме того, Орбан напомнил, что каждая страна Европы имеет право самостоятельно выбирать пути и источники поставок энергоносителей. Он вновь подтвердил позицию Венгрии против отказа от российского газа и нефти, отметив, что такой шаг может привести к катастрофическим последствиям для экономики европейских государств и их домохозяйств.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров прекратить «психоз» вокруг темы «российской угрозы».

    Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза о возможном прекращении огня на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 08:18 • Новости дня
    China Daily: Фон дер Ляйен сделала ЕС зависимым от США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политика Урсулы фон дер Ляйен, направленная на ослабление экономических связей с Китаем, увеличивает энергозависимость Брюсселя от США, отмечают обозреватели газеты China Daily.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит политику, из-за которой Европейский союз становится все более зависимым от Соединенных Штатов, а отношения с Китаем ухудшаются, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты China Daily.

    «Выступая за «независимость» ЕС от крупных торговых партнеров, таких как Китай, и одновременно признавая глубокую зависимость блока от США в области энергетики, ресурсов и безопасности, фон дер Ляйен демонстрирует поразительную непоследовательность», – ссылаются авторы на недавнее заявление главы Еврокомиссии о необходимости снижения зависимости Европы от стратегического сырья из Китая.

    В статье также подчеркивается, что между Европой и США нарастают трения из-за давления американской администрации, которая фактически вынуждает Брюссель следовать собственной геополитической стратегии. По мнению авторов, провозглашённая Евросоюзом политика «стратегической автономии» на деле сводится к разрыву кооперации с Китаем, но не решает главную проблему – структурную зависимость от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запустила новый проект по переходу промышленности Европы на альтернативные источники сырья вместо китайских поставок. FT сообщила, что Евросоюз планирует пересмотреть закон для стимулирования развития производства микрочипов в регионе. Еврокомиссия также предложила ввести санкции против нефтяных компаний Китая и некоторых третьих стран.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Стало известно о расколе ультраправых сил перед выборами в Нидерландах

    Bloomberg: Партия свободы потеряла поддержку накануне выборов в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии парламентских выборов внимание избирателей переключилось с Партии свободы Герта Вилдерса на стремительно набирающую популярность партию JA21, возглавляемую Ингрид Кюнради, сообщает Bloomberg.

    На политической сцене Нидерландов формируется новый расклад сил: партия JA21 под руководством Ингрид Коэнради привлекает на свою сторону часть избирателей крайне правых, что ослабляет позиции Гертa Вилдерса перед выборами, сообщает Bloomberg.

    Коэнради, до недавнего времени малоизвестная фигура, сумела перехватить инициативу, превратив небольшую партию JA21 в заметную консервативную силу – её поддерживают те, кто устал от жесткой риторики Вилдерса.

    «В последние годы люди голосовали за Гертa Вилдерса из поддержки или протеста. Но сейчас многие разочаровываются и уходят», – заявила Коэнради в интервью изданию, подчеркнув разочарование прежними подходами. Согласно опросам, стратегия JA21 приносит плоды: партия может претендовать на роль «короля» при формировании коалиции после выборов.

    JA21 пропагандирует жесткую миграционную политику, но избегает крайних мер, свойственных Вилдерсу, и готова сотрудничать с разными силами в парламенте.

    Партия выступает за расширение ограничений на ношение бурки, ужесточение правил для сирийских беженцев и усиление контроля за границами с Германией и Бельгией. При этом по экономическим вопросам JA21 занимает более либеральную позицию по сравнению с Партией свободы.

    Падение рейтинга Партии свободы ниже 17% свидетельствует о росте конкуренции справа, в то время как JA21 поднимается до 8%, а Христианские демократы почти втрое увеличили свою поддержку за два года. Крупнейшие партии уже отказались от коалиций с Вилдерсом, что делает переговоры более сложными для него. В случае успеха JA21 способна стать ключевым игроком новых правых союзов, даже без участия Вилдерса.

    Стремительный взлет Коэнради сопровождается поддержкой внутри и за пределами партии. Критики отмечают: ранее, работая министром от Партии свободы, она проявила решимость противостоять Вилдерсу, а затем ушла из правительства и примкнула к JA21 – что резко увеличило популярность партии.

    Ранее правящая коалиция в Нидерландах распалась из-за выхода Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом на фоне разногласий по вопросам миграции.

    Вилдерс заявил о выходе своей партии из состава коалиции в социальных сетях, что автоматически приведет к досрочным выборам вместо плановых в 2027 году.

    Исполняющая обязанности министра внутренних дел Нидерландов Юдит Аутермарк объявила о проведении внеочередных выборов в парламент страны 29 октября.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Песков: Европейцам придется долго содержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейцам еще долго придется выделять средства на поддержку Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Такой комментарий он дал после слов Владимира Зеленского о том, что Евросоюзу предстоит оказывать финансовую поддержку Украине еще два-три года.

    Песков подчеркнул, что, по его мнению, Европа взяла на себя ответственость за киевский режим, и теперь вынуждена будет продолжать финансирование. Представитель Кремля отметил, что Киев умеет добиваться денег, а также тратить их так, что «никаких следов найти невозможно».

    Он считает, что эта практика сохранится в будущем, причем на куда более длительный срок, чем два или три года. По словам Пескова, если европейская политика сохранится в нынешнем виде, тратить средства европейцам придется еще больше и еще дольше.

    Зеленский заявил премьер-министру Польши Дональду Туску о готовности Киева продолжать конфликт еще три года.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отметил, что грядущая зима станет критической для Украины, потому что страна может потерять способность к обороне без западной поддержки.

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия помощи Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями со стороны Европы.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 23:06 • Новости дня
    Брюссель пообещал ускорить создание «стены дронов» из-за метеозондов в Литве

    Фон дер Ляйен пообещала ускорить создание «стены дронов» из-за метеозондов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о планах ускорить создание «стены дронов» на границе ЕС, чтобы пресечь использование метеозондов для контрабанды.

    Брюссель намерен ускорить строительство «стены дронов» на границе Евросоюза после массовых инцидентов с метеозондами, которые используют для контрабанды на территорию Литвы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявила, что Европа полностью «солидарна с Литвой» перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов.

    «Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», – написала фон дер Ляйен.

    Она добавила, что происходящее – еще одна причина для ускоренного возведения «стены дронов».

    Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил поддержку Литве, отметив «полную солидарность с народом Литвы в ответ на постоянные и провокационные действия против ЕС и его страны-члена». Он пообещал, что ЕС продолжит усиливать давление на Белоруссию в связи с произошедшим.

    Власти Литвы сообщают, что контрабандисты с Белоруссии массово используют метеозонды, заполненные гелием, чтобы перебрасывать сигареты через границу. За последний месяц эти случаи участились: по данным литовских пограничников, 22 октября на их территорию попали 200 таких шаров, а в ночь на понедельник – еще более 60.

    Теперь в ответ на новые риски Евросоюз намерен существенно ускорить работу по созданию технологической инфраструктуры для противодействия подобным инцидентам. В Брюсселе подчеркивают, что рассматривают происходящее как элементы гибридной угрозы и не готовы это игнорировать.

    Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что «стена дронов» на границе с Россией должна напоминать ледяную стену из «Игры престолов». В странах Евросоюза подвергли критике проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в реализации этой инициативы.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Напомним, в ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что привело к временной остановке работы Вильнюсского аэропорта.

    Комментарии (0)
    Главное
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Китай возобновил закупки американской сои
    В Приморье запретили продавать топливо подросткам младше 16 лет
    Для «крабового короля» Кана попросили 24 года колонии строгого режима
    Лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург на достройку

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские планы Франции выходят за пределы украинских границ

    Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации