Лукашенко назвал «мелким» решение Литвы закрыть границу с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границы из-за воздушных шаров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности резко высказался о решении Литвы закрыть пункты пропуска на границе, передает ТАСС.
Он отметил, что литовские власти объяснили свои действия угрозой, связанной с запуском воздушных шаров.
По его словам, власти Литвы провернули «эту безумную аферу с закрытием границы», чтобы не все смогли добраться на конференцию в Минске.
«И повод придумали абсурдный – воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – заявил белорусский лидер.
Ранее литовские власти разрешили пропуск через КПП «Мядининкай» дипломатов, транзитных путешественников, граждан Литвы, ЕС и обладателей ВНЖ.
МИД Белоруссии передал ноту протеста временному поверенному в делах Литвы из-за единоличного ограничения пересечения границы.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.
Власти Белоруссии назвали решение Литвы о подготовке плана бессрочного закрытия границы недружественным и допустили отдельные исключения.