Литва возобновила пропуск определенных категорий граждан на границе
Стало известно о возобновлении пересечения границы через Мядининкай
Литовские власти начали пропуск через КПП «Мядининкай» дипломатов, транзитных путешественников, граждан Литвы, ЕС и обладателей ВНЖ.
С 14:30 отдельным категориям граждан стало разрешено пересекать границу через литовский пункт пропуска «Мядининкай», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии, передает ТАСС.
В частности, через данный КПП могут следовать дипломаты, перевозящие литовскую дипломатическую почту, а также граждане Литвы и стран Европейского союза, члены их семей и лица с видом на жительство в Литве.
Кроме того, через этот КПП пропускают путешественников, следующих транзитом из Белоруссии в Калининградскую область и обратно. Государственная таможня Белоруссии подтвердила, что указанные категории граждан уже начали пересечение границы с 14:30 по местному времени.
Вместе с тем пункт пропуска «Шальчининкай» с белорусской стороны, известный как «Бенякони», остается закрытым для всех – ни людей, ни транспортные средства здесь не пускают на неопределенный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии передал ноту протеста временному поверенному в делах Литвы из-за единоличного ограничения пересечения границы.
Власти Белоруссии назвали решение Литвы о подготовке плана бессрочного закрытия границы недружественным и допустили отдельные исключения.
В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, из-за чего временно остановили работу Вильнюсского аэропорта.