Россия отрезает Украину от Дуная
Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии серьезно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге.
В пятницу Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 «Одесса – Рени» через Днестр в селе Маяки Одесской области. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину – с Молдавией и Румынией. Как пишут украинские СМИ, удары также наносились баллистикой.
Предыдущий удар был нанесен в четверг также «Геранью», но как отмечали военкоры, мосту были причинены незначительные повреждения. Тем не менее движение было закрыто в обе стороны. Судя по видео, которые появились в украинских пабликах, после повторной атаки мост получил более существенные повреждения – в полотне появились огромные сквозные отверстия. Несущие конструкции уцелели, но сильно деформированы.
По информации украинского издания «Страна», движение в пункты пропуска и в населенные пункты в западной части Одесской области остановлено, трасса Одесса – Рени закрыта для грузового транспорта. Также наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдавией в Винницкой области.
Трасса Одесса-Рени – это практически единственный кратчайший путь в Молдавию и Румынию из Одессы. Украинские власти уже разрабатывают новые транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики на юге страны, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.
Украинский топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин прогнозирует, что удары по мосту в Маяках могут заблокировать 60% импорта топлива на Украину и приведут к росту цен и дефициту бензина. В случае полного уничтожения моста попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию.
В конце прошлой недели российские вооруженные силы вновь наносили удары по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Однако впервые с начала СВО для этого использовались фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот мост является важной логистической линией, связывающей Одессу с Румынией, по которой идут в том числе и военные поставки от стран НАТО.
Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины
В ВСУ назвали последствия ударов ВС России по мостам в Одесской области
«По трассе Одесса – Рени через Днестр обеспечивалась логистика из портов Измаила. Эти грузы шли из Румынии и частично Молдавии. Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Чтобы произошла полная изоляция фронта, Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, пояснил собеседник. Однако уже сейчас можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области (включая подходы к Измаилу и дунайским портам).
«Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса – Рени неизбежны, потому что мы бьем легкими боеприпасами, боевые части не превышают сотни килограмм. Опоры моста, который строился в советское время, ими не снесешь. Но здесь действует тот же фактор, который противник использовал при ударах по нашим мостам в Мариуполе, по Антоновскому мосту через Днепр и в других местах, когда в покрытии появлялось столько отверстий, что движение автотранспорта и поездов становилось невозможным», – пояснил собеседник.
С учетом стоимости дронов типа «Герань» наносить удары по украинским мостам «можно хоть ежедневно, это элементарно и дешево». Но раньше Россия не прибегала к этой тактике.
«В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать мост. Конечно, нужно учитывать, что параллельно возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», – добавил спикер.
«Мосты через Днестр в селе Маяки и через Днестровский лиман в районе Затоки делят Одесскую область на две части, поэтому их вывод из строя нарушает логистику и снабжение украинской группировки. Конечно, создаются неудобства и для мирного населения, но по этим мостам поставлялись военные грузы из Румынии, в том числе боеприпасы, оружие и топливо», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.
Спикер подчеркивает, что построенные в советское время мосты «одной «Геранью» не возьмешь, «а вот баллистика способна вывести переправы из строя на длительное время». Этими ударами Россия также продемонстрировала способность влиять на критическую инфраструктуру в непосредственной близости от границы с Евросоюзом и страной-членом НАТО (Румынией).
«Удары по мостам будут наноситься и в будущем, что скажется на устойчивости врага на южном фланге. Россия начала бить по тылам и разрушать логистику на Украине. С учетом слабости вражеской ПВО быстро восстанавливать эти маршруты, которые находятся под нашим контролем, будет очень трудно или даже невозможно», – подчеркнул собеседник.
«Дунайские порты (Измаил, Рени) активно используются только для перевалки нефтепродуктов и оружия. После выхода Украины из «зерновой сделки» сельхозпродукция пошла через порты Одессы. Шел активный поток топлива из Румынии, потому что было удобно перезагружать. А теперь вся эта схема ломается, потому что, например, нефтепродукты придется будет везти через всю Молдавию в обход Приднестровья, которое Кишинев и Киев заблокировали», – добавляет экономист Иван Лизан.
По его прогнозам, нарушение движения по мосту через Маяки создаст длинный логистический крюк, что увеличивает стоимость перевозок. «Въезд на территорию Украины будет возможен через Черновицкую область, а оттуда будут доставлять топливо в центры потребления – Одессу, Днепропетровск (Днепр), Запорожье и Киев. Все это скажется на цене», – пояснил экономист.
По мнению Онуфриенко,
удары по мостам стали в том числе ответом на атаки Украины на танкеры в Черном и Средиземном морях и на другие террористические акты.
«Железнодорожное и автомобильное сообщение заменить практически невозможно просто в силу дефицита транспорта, который сейчас весь работает на фронт. Соответственно, начнутся проблемы с подвозом продуктов питания из Херсона и Николаева в Одессу. У военных тоже будут огромные проблемы, потому что вести грузы обходными путями значительно дороже, дальше и медленнее. То есть удары по мосту достаточно существенные. Не менее эффективными будут удары по мостам через Днепр, что создаст просто катастрофическую ситуацию для противника», – рассуждает Онуфриенко.