Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

Tекст: Борис Джерелиевский

К утру 14 декабря в Одесской области было поражено 10 подстанций и ТЭС. Без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, парализован транспорт; в некоторых районах нет не только света, но и водоснабжения. В Одессе выстроились очереди у бюветов. В некоторые районы воду подвозят в цистернах. «Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах», – жалуется руководитель Одесской областной администрации Олег Кипер.

На протяжении всей СВО противник неоднократно преувеличивал ущерб от атак по энергетическому сектору, стремясь таким образом избежать повторных, контролирующих ударов, а также чтобы создать максимально убедительную картинку для западных спонсоров. Но в данном случае урон противник понес действительно значительный, который, кстати, не исчерпывается энергетикой. Просто проблемы с энергоснабжением заслонили факт поражения других, также крайне важных целей.

Так, в ходе ударов 12–14 декабря ВС РФ добивали остатки одесской ПВО. В сети есть немало роликов, запечатлевших спокойный полет «Гераней» и «Гербер» в дневном небе, без намека на огневое противодействие.

Также удары пришлись на ряд военных объектов, в том числе связанных со сборкой и хранением БЭКов, используемых ВСУ и украинскими спецслужбами для террористических атак. Ударам подверглось также предприятие «Заря-Машпроект» в Николаеве, один из ведущих заводов военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, наносились удары по транспортной системе, портовой и железнодорожной. В частности, 14 декабря наносились удары по путепроводу в Затоке. Этот мост через Днестровский лиман является важной логистической линией, связывающей Одессу с Румынией, по которой идут в том числе и военные поставки от стран НАТО.

Неприятель утверждает, что по количеству дронов и ракет это самая массовая атака на Одессу за все время боевых действий. Беспрецедентна она и по разнообразию применяемых боеприпасов. Причем особую тревогу врага вызвал факт применения по мосту в Затоке реактивных КАБов (корректируемых авиабомб).

Впервые источники противника сообщили о применении ВКС новых, корректируемых авиабомб с реактивным двигателем в прошедшем октябре. Эти новые боеприпасы применялись по объектам в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях, находящихся на расстоянии 150–170 км от линии фронта и на дистанции около 200 км от точки сброса.

«ФАБ снабжена небольшим реактивным двигателем, а также крыльями и хвостовиками. Все это позволяет ей планировать несколько сотен километров и прилетать к цели с более высокой точностью, чем обычные бомбы»,

– поясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

Таким образом, возможности модернизированных реактивных КАБов, таких как УМПБ-5Р или «Гром-Е1», позволяют российским бомбардировщикам Су-34 наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. При том, что КАБы гораздо дешевле ракет, они обладают большей мощностью, так же являясь высокоточным оружием.

По словам Кнутова, «нынешний удар – серьезный прорыв в ходе СВО с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО – Румынии – на Украину. Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться ВСУ, а также увеличивается логистический путь. Это усложнит доставку необходимой противнику помощи». Специалист считает, что для продолжения эффекта необходимо периодически бить ФАБами по полотну и «выводить его из строя на пару–тройку недель».

Одесская область – это ключевой узел внешней торговли Украины.

Здесь сосредоточены крупнейшие морские порты, через которые Киев импортирует критически важные ресурсы, поддерживает остатки экономической активности и, самое главное, получает оружие. Киевский режим превратил Одесскую область еще и в главную базу террористов, атакующих мирное судоходство в Черном море, а также различные прибрежные сооружения, например, нефтяные терминалы в Новороссийске. Президент Владимир Путин предупреждал, что террористическая активность украинских формирований в Черном море приведет к тому, что мы «расширим номенклатуру наших ударов по портовым сооружениям и судам, которые заходят в украинские порты».

В подтверждение слов российского лидера, при атаке по Одессе 12 декабря пострадало судно, на котором находились контейнеры с обозначением фирмы «АКСА» (производит генераторы и оборудование электростанций). Примечательно, что конечной точкой маршрута контейнеровоза была вовсе не Украина, а Румыния. Другой «странностью» стало то, что, как сообщают свидетели происшедшего, на судне что-то не только активно горело, но и взрывалось.

Вряд ли стоит воспринимать эти удары исключительно как акт возмездия. Перед нами в том числе профилактика: уничтожение прибрежной инфраструктуры осложнит подготовку и запуск ВСУ морских дронов с взрывчаткой. А прекращение судоходства в украинские порты ограничит возможности диверсантов, которые неоднократно использовали торговые суда под флагами третьих стран для запуска БПЛА и даже ракет по нашим судам и территории Крыма.

Киевский режим сам своими действиями вынуждает Россию использовать все более жесткие способы воздействия. И энергетика, и транспортная сеть Украины весьма уязвимы, в том числе те ее элементы, которые непосредственно используются для обеспечения военных действий. Так, блэкаут останавливает цеха и мастерские, где ремонтируют военную технику и собирают дроны, а также исключает возможность переброски резервов по железной дороге с применением электровозов (количество тепловозов на Украине невелико).

Единственная же причина, по которой удары ВС РФ еще полностью не обесточили Украину – гуманитарные соображения российского военно-политического руководства, стремление минимизировать тягости боевых действий для мирных жителей. И в этом смысле проведенная операция по энергетической и транспортной изоляции Одессы является наглядным и, вероятно, последним предупреждением киевскому режиму.