    Volkswagen впервые за 88 лет принял решение закрыть завод в Германии
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    Ирландия захотела вступить в НАТО
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    15 декабря 2025, 18:40 • Общество

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия?

    К утру 14 декабря в Одесской области было поражено 10 подстанций и ТЭС. Без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, парализован транспорт; в некоторых районах нет не только света, но и водоснабжения. В Одессе выстроились очереди у бюветов. В некоторые районы воду подвозят в цистернах. «Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах», – жалуется руководитель Одесской областной администрации Олег Кипер.

    На протяжении всей СВО противник неоднократно преувеличивал ущерб от атак по энергетическому сектору, стремясь таким образом избежать повторных, контролирующих ударов, а также чтобы создать максимально убедительную картинку для западных спонсоров. Но в данном случае урон противник понес действительно значительный, который, кстати, не исчерпывается энергетикой. Просто проблемы с энергоснабжением заслонили факт поражения других, также крайне важных целей.

    Так, в ходе ударов 12–14 декабря ВС РФ добивали остатки одесской ПВО. В сети есть немало роликов, запечатлевших спокойный полет «Гераней» и «Гербер» в дневном небе, без намека на огневое противодействие.

    Также удары пришлись на ряд военных объектов, в том числе связанных со сборкой и хранением БЭКов, используемых ВСУ и украинскими спецслужбами для террористических атак. Ударам подверглось также предприятие «Заря-Машпроект» в Николаеве, один из ведущих заводов военно-промышленного комплекса Украины.

    Кроме того, наносились удары по транспортной системе, портовой и железнодорожной. В частности, 14 декабря наносились удары по путепроводу в Затоке. Этот мост через Днестровский лиман является  важной логистической линией, связывающей Одессу с Румынией, по которой идут в том числе и военные поставки от стран НАТО.

    Неприятель утверждает, что по количеству дронов и ракет это самая массовая атака на Одессу за все время боевых действий. Беспрецедентна она и по разнообразию применяемых боеприпасов. Причем особую тревогу врага вызвал факт применения по мосту в Затоке реактивных КАБов (корректируемых авиабомб).

    Впервые источники противника сообщили о применении ВКС новых, корректируемых авиабомб с реактивным двигателем в прошедшем октябре. Эти новые боеприпасы применялись по объектам в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях, находящихся на расстоянии 150–170 км от линии фронта и на дистанции около 200 км от точки сброса.

    «ФАБ снабжена небольшим реактивным двигателем, а также крыльями и хвостовиками. Все это позволяет ей планировать несколько сотен километров и прилетать к цели с более высокой точностью, чем обычные бомбы»,

    поясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Таким образом, возможности модернизированных реактивных КАБов, таких как УМПБ-5Р или «Гром-Е1», позволяют российским бомбардировщикам Су-34 наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. При том, что КАБы гораздо дешевле ракет, они обладают большей мощностью, так же являясь высокоточным оружием.

    По словам Кнутова, «нынешний удар – серьезный прорыв в ходе СВО с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО – Румынии – на Украину. Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться ВСУ, а также увеличивается логистический путь. Это усложнит доставку необходимой противнику помощи». Специалист считает, что для продолжения эффекта необходимо периодически бить ФАБами по полотну и «выводить его из строя на пару–тройку недель».

    Одесская область – это ключевой узел внешней торговли Украины.

    Здесь сосредоточены крупнейшие морские порты, через которые Киев импортирует критически важные ресурсы, поддерживает остатки экономической активности и, самое главное, получает оружие. Киевский режим превратил Одесскую область еще и в главную базу террористов, атакующих мирное судоходство в Черном море, а также различные прибрежные сооружения, например, нефтяные терминалы в Новороссийске. Президент Владимир Путин предупреждал, что террористическая активность украинских формирований в Черном море приведет к тому, что мы «расширим номенклатуру наших ударов по портовым сооружениям и судам, которые заходят в украинские порты».

    В подтверждение слов российского лидера, при атаке по Одессе 12 декабря пострадало судно, на котором находились контейнеры с обозначением фирмы «АКСА» (производит генераторы и оборудование электростанций). Примечательно, что конечной точкой маршрута контейнеровоза была вовсе не Украина, а Румыния. Другой «странностью» стало то, что, как сообщают свидетели происшедшего, на судне что-то не только активно горело, но и взрывалось.

    Вряд ли стоит воспринимать эти удары исключительно как акт возмездия. Перед нами в том числе профилактика: уничтожение прибрежной инфраструктуры осложнит подготовку и запуск ВСУ морских дронов с взрывчаткой. А прекращение судоходства в украинские порты ограничит возможности диверсантов, которые неоднократно использовали торговые суда под флагами третьих стран для запуска БПЛА и даже ракет по нашим судам и территории Крыма.

    Киевский режим сам своими действиями вынуждает Россию использовать все более жесткие способы воздействия. И энергетика, и транспортная сеть Украины весьма уязвимы, в том числе те ее элементы, которые непосредственно используются для обеспечения военных действий. Так, блэкаут останавливает цеха и мастерские, где ремонтируют военную технику и собирают дроны, а также исключает возможность переброски резервов по железной дороге с применением электровозов (количество тепловозов на Украине невелико).

    Единственная же причина, по которой удары ВС РФ еще полностью не обесточили Украину – гуманитарные соображения российского военно-политического руководства, стремление минимизировать тягости боевых действий для мирных жителей. И в этом смысле проведенная операция по энергетической и транспортной изоляции Одессы является наглядным и, вероятно, последним предупреждением киевскому режиму.

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации