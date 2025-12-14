Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.0 комментариев
В Одесской области пострадали объекты инфраструктуры
В Одесской области на юге Украины были повреждены объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры, сообщил руководитель областной администрации Олег Кипер.
Глава региона заявил: «Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах». По данным Кипера, в результате этого инцидента важные объекты перешли на резервные источники питания, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.