В Одесской области пострадали объекты инфраструктуры

Tекст: Дарья Григоренко

Глава региона заявил: «Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах». По данным Кипера, в результате этого инцидента важные объекты перешли на резервные источники питания, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.